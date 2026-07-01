Compañías de Telefonía Enviarán Mensajes 2 Veces por Semana a Usuarios para Que Registren Líneas

A través del Diario Oficial de la Federación se hizo oficial el calendario y fechas límite para registro de líneas móviles en México

Publican en DOF Calendario y Fecha Límite para Registro de Líneas Hasta Diciembre 2026Usuarios de telefonía móvil en México. Foto: Cuartoscuro

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Se informará por SMS a todas las líneas telefónicas móviles dos veces por semana mientras no se realice su vinculación, y diariamente en los siete días previos al vencimiento del plazo previsto en el calendario

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