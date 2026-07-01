Compañías de Telefonía Enviarán Mensajes 2 Veces por Semana a Usuarios para Que Registren Líneas

A través del Diario Oficial de la Federación (DOF) se hizo oficial el calendario y fechas límite para registro de líneas móviles en México.

La fecha definitiva será el 31 de diciembre de 2026, al precisarse que cada usuario de prepago tendrá como plazo para registrar su línea conforme la terminación de su número telefónico; en cambio, los usuarios de pospago tienen su registro de forma automática.

¿Cuándo es el primer plazo de registro de números celulares?

Se informó que el primer plazo para registrar números de teléfonos celulares es el sábado 15 de agosto.

Los usuarios con número celular con terminación en cero, para quedar suspendidos en 72 horas posteriores si es que no fueron asociados a la identidad de su titular.

De esta forma, el plazo se extiende del martes 30 de junio hasta el jueves 31 de diciembre, al advertirse que dicha fecha será la última para aquellos usuarios de prepago con terminación nueve en su número celular.

Serán insistentes con usuarios

Llama la atención el acuerdo para que los proveedores del servicio de telefonía móvil "informarán mediante notificación por SMS a todas sus líneas telefónicas móviles que se encuentren habilitadas y no vinculadas a un titular, dos veces por semana mientras no se realice su vinculación, y diariamente en los siete días previos al vencimiento del plazo previsto en el calendario”.

Calendario de fecha límite con último digito de número celular

Por su parte, el Gobierno federal dio a conocer el calendario de fecha límite para que los usuarios de prepago puedan vincular sus líneas telefónicas con el registro, según el último dígito de su número celular.

15 de agosto, terminación 0

31 de agosto, terminación 1

15 de septiembre, terminación 2

30 de septiembre, terminación 3

15 de octubre, terminación 4

31 de octubre, terminación 5

15 de noviembre, terminación 6

30 de noviembre, terminación 7

15 de diciembre, terminación 8

31 de diciembre, terminación 9

¿Por qué se debe registrar línea de telefonía móvil?

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones asegura que el registro de telefonía móvil en México es por "seguridad de todas y todos" y que cada número telefónico debe estar a nombre de una persona, "a fin de eliminar el anonimato que ha permitido que la delincuencia cometa delitos como fraude o extorsión".

Con esta medida, se estima que México dejará de ser una de las pocas naciones que permitía adquirir un chip sin identificación, y se suma a esta práctica internacional vigente en 166 países.

HVI