Investigan Muerte de Mujer en Centro de Rehabilitación en Apodaca, Nuevo León

Se reportó la muerte de una mujer al interior de un centro de rehabilitación, identificado como Evolución Espiritual Femenil, ubicado en el cruce de las calles Ignacio Aldama y la calle Padre Mier, en la colonia Moderno, perteneciente al municipio de Apodaca, Nuevo León.

Fue durante la tarde de este martes 30 de junio, que las autoridades se movilizaron por el reporte de una mujer sin vida al interior de este lugar. Al arribar e ingresar al centro de rehabilitación, marcado con el número 512, confirmaron la presencia de la víctima sin vida

Elementos de la Policía de Apodaca llevaron a cabo el acordonamiento de la zona, mientras agentes ministeriales y elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León iniciaron el levantamiento de evidencias dentro del inmueble, como parte de las indagatorias del caso. Se espera la llegada de los servicios periciales para continuar con las investigaciones.

Investigan causa de muerte de mujer en centro de rehabilitación

De acuerdo con las primeras indagatorias, se presume que la muerte de la mujer podría deberse a una riña; sin embargo, las autoridades siguen con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar si la víctima falleció por un hecho violento o se trató de una muerte por causas naturales.

Se espera que arribe al sitio personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para trasladar el cuerpo y realizarle la autopsia de ley. Hasta el momento, no han dado a conocer de manera oficial la identidad de la mujer encontrada sin vida. Se espera que en las próximas horas las autoridades compartan una actualización del caso.

Con información de Alexis Lozano | N+

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