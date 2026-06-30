Investigan Muerte de Mujer en Centro de Rehabilitación en Apodaca, Nuevo León

Una mujer murió al interior de un centro de rehabilitación en la colonia Moderno; autoridades ya investigan el caso

Centro de rehabilitación femenil en ApodacaFoto: N+

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Investigan muerte de mujer en centro de rehabilitación en Nuevo León. ¿Qué ocurrió realmente? Autoridades buscan esclarecer los hechos.

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Autoridades investigan muerte en centro de rehabilitación en Apodaca