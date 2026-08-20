Internacional

Así Fue el Temblor de Magnitud 4.8 que Se Registró en Qinghai, China

El temblor ocurrió un día después de un movimiento telúrico en la misma zona

Un sismo en China provocó evacuaciones en la provincia de Yunnan el pasado 20 de enero de 2026.Un trabajador revisa la energía eléctrica en una casa de China tras un temblor registrado el 20 de enero de 2026. Foto: Reuters

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