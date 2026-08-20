Así Fue el Temblor de Magnitud 4.8 que Se Registró en Qinghai, China

Un temblor de magnitud 4.8 se registró hoy, 20 de agosto de 2026, en la prefectura de Haixi, en la provincia de Qinghai, China, apenas un día después de otro sismo en la misma zona.

El sismo ocurrió a las 17:49 horas locales, equivalente a las 9:49 GMT. El epicentro se ubicó a una profundidad de 10 kilómetros, según los datos del Centro de Redes Sismológicas de China.

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Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas fallecidas, heridas ni daños materiales relacionados con este nuevo movimiento telúrico en la prefectura de Haixi.

La actividad sísmica ha mantenido en alerta a esta región durante los últimos meses, desde que el pasado 16 de junio un terremoto de magnitud 6.3 sacudió la zona y dejó una persona fallecida.

Aquel movimiento también provocó que alrededor de 3 mil personas fueran trasladadas temporalmente a espacios habilitados por las autoridades para atender a la población afectada.

Después del terremoto del mes de junio, se han registrado nuevos movimientos en el área.

Entre ellos, se encuentra un sismo de magnitud 5.2 ocurrido el 24 de junio, el cual fue considerado inicialmente por las autoridades como una posible réplica del terremoto del día 16.

Qinghai se encuentra en el oeste de China, una región caracterizada por una importante actividad tectónica debido a su cercanía con el área donde interactúan las placas de Eurasia y la India.

FBPT