Internacional

China Rechaza Acusación de EUA de Desviar Productos a Países para Eludir Aranceles

El gigante asiático afirmó que respeta las normas del comercio internacional y que continuará desarrollando la cooperación económica sobre la base de igualdad y beneficio mutuo

ChinaEl citado informe de Washington alega que Pekín oculta el origen real de sus productos realizando en paíse como México, tareas como costura, etiquetado, embalaje o inspección. Foto: Reuters.

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