Infraestructura Dañada y Obsoleta en CDMX Afecta Imagen Urbana y Representa Riesgo

En el panorama urbano de la Ciudad de México, es común encontrar infraestructura obsoleta, en desuso y que además representa un riesgo para los habitantes.

Tal es el caso de casetas telefónicas que lucen abandonadas desde hace varios años sobre diferentes calles y avenidas de la capital o postes de alumbrado sostenidos con cascajo para evitar que caigan.

Infraestructura que no solo afecta la imagen urbana, sino que representa un riesgo para la ciudadanía en materia de movilidad y protección civil.

En la colonia Tabacalera también hay parquímetros que fueron abandonados ante la oposición de los vecinos para cobrar por estacionarse en vía pública.

“Pusieron las casetitas para parquímetros, jamás vino la empresa ni a ponerlos en orden ni a quitarlos, aquí también tenemos, un teléfono público ya nada más quedó ahí y está obsoleto totalmente. Estorba el paso peatonal, luego hay gente que viene en silla de ruedas”, aseguró Fátima, vecina de la colonia Tabacalera.

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En un recorrido por las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez, se pudo constatar que hay variedad de objetos, señalamientos, e incluso semáforos peatonales ya en desuso.

Esto a pesar de que recientemente fue modificada la Ley de Gestión de Riesgos y Protección Civil, con la que se establece la obligación de empresas y autoridades, para retirar estructuras, soportes, cables u otros componentes que fueron destinados a algún servicio y ya cumplieron su vida útil.

Normatividad que hasta ahora no se cumple, en algunos casos, la acumulación de cable es tal, que afecta a dispositivos como cámaras del C5.

Se calcula que en la Ciudad de México, hay más de 25 mil objetos e infraestructura dañada que afecta la imagen urbana.

Con información de Rafael Trejo.

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