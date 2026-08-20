Sociedad

Infraestructura Dañada y Obsoleta en CDMX Afecta Imagen Urbana y Representa Riesgo

Casetas, postes y otros objetos abandonados siguen en las calles de la Ciudad de México. En algunos casos, representan un riesgo para quienes transitan por las calles

Acumulación de cables en un poste en la Ciudad de México.Acumulación de cables en un poste en la CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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