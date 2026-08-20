Excarcelado tras Más de 15 Años de Prisión en Oaxaca el Activista Pablo López

Luego de más de 15 años de prisión en Oaxaca, el activista zapoteco Pablo López Alavez fue excarcelado después de que un juez ordenara la reducción de su sentencia por presunto homicidio.

Organizaciones de derechos humanos exigen que López Alavez sea absuelto por falta de pruebas, tal como lo pidió el grupo de relatores internacionales de la ONU que calificó su detención de arbitraria.

El 15 de agosto de 2010, el defensor zapoteco Pablo López Alavez fue detenido por hombres encapuchados y armados sin una orden de aprehensión, en San Isidro Aloápam, en la Sierra Norte de Oaxaca, acusado de un presunto homicidio del que Pablo siempre se declaró inocente.

Organizaciones de derechos humanos y su esposa denunciaron que el motivo del encarcelamiento fue su actividad contra la tala de árboles.

En 2017 un grupo de trabajo de la ONU concluyó que la privación de la libertad de Pablo era arbitraria y motivada por su labor de defensa ambiental. Tres años después, relatores especiales demandaron su liberación.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Liberan al Activista Zapoteco Pablo López Alavez Acusado de Presunto Homicidio

Pablo fue excarcelado el pasado 27 de marzo del Reclusorio Regional de Villa de Etla, tras una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca que redujo a la mitad una sentencia de 30 años de cárcel. Su salida de prisión se mantuvo en reserva hasta esta semana por seguridad del defensor zapoteca, quien se encuentra fuera del país.

Consorcio Oaxaca y otras 10 organizaciones exigieron al Estado mexicano cumplir de inmediato las recomendaciones de la ONU que establecen la reparación integral y las garantías de no repetición, así como la revocación de su sentencia.

Pablo logró ser liberado en un país considerado uno de las más peligrosos para el activismo ambiental.

En julio pasado, el activista Alex Serna fue asesinado después de denunciar daños al medio ambiente en Zihuatanejo.

Roberto Chávez, integrante del Comité de Defensa Ambiental de Villa de Madero, Michoacán, fue asesinado el 12 abril y días después fue localizado sin vida otro michoacano, Lázaro Mendoza, defensor de la zona lacustre de Zirahuén.

De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, al menos 10 activistas fueron asesinados en 2025 y se reportaron 135 agresiones. La mayoría de los casos sigue impune.