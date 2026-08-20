Medio Ambiente

Excarcelado tras Más de 15 Años de Prisión en Oaxaca el Activista Pablo López

El activista zapoteco Pablo López Alavez fue excarcelado luego de que un juez ordenara la reducción de su sentencia por presunto homicidio

Activista zapoteco Pablo López Alavez.Activista zapoteco, Pablo López Alavez. Foto: N+

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