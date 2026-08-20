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Max Verstappen Extiende Su Contrato Hasta 2030 con Red Bull

El volante neerlandés dijo que se siente como en casa y que el equipo es su segunda familia

Max Verstappen seguirá en Red Bull hasta el 2030Max Verstappen seguirá en Red Bull hasta el 2030. Foto: Reuters
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