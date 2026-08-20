Max Verstappen Extiende Su Contrato Hasta 2030 con Red Bull

El equipo de Fórmula Uno Oracle Red Bull Racing anunció la extensión del contrato del neerlandés Max Verstappen hasta 2030.

"Nos complace anunciar que Max ha firmado una extensión de contrato con el Equipo hasta finales de 2030", publicó la escudería austriaca.

Durante los 10 años que ha estado con el equipo, ha obtenido 71 victorias y cuatro campeonatos mundiales.

Verstappen se unió a Red Bull en 2014 como parte del programa junior y dos años después debutó en el máximo circuito con una victoria en su primer gran premio.

"Max se ha convertido en mucho más que un piloto. Es una pieza clave en la historia, la identidad y el éxito de Oracle Red Bull Racing".

Four more years of full send ✍️​



We’re delighted to announce that Max has signed a contract extension with the Team until the end of 2030 🦁​#F1 pic.twitter.com/7u1TgslIvS — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) August 20, 2026

La escudería señaló que afrontarán juntos las siguientes temporadas, con un compromiso que va más allá de la alianza, pues se trata de una declaración de confianza y ambición mutuas.

El CEO de Red Bull, Laurent Mekies, dijo que aún hay más carreras por ganar y "más historias que escribir" con una visión compartida.

Por su parte, el piloto de Países Bajos dijo que se siente como en casa y que considera al equipo como su segunda familia.

"Siempre lo he dicho: el equipo es como una segunda familia para mí y me siento como en casa. Llegué al equipo con la esperanza de ganar carreras. Lo que hemos logrado juntos ha sido simplemente maravilloso y hemos compartido muchos momentos increíbles, además de ganar cuatro campeonatos mundiales. Continuar este camino con el mismo equipo con el que he estado toda mi carrera es realmente especial y algo que siempre he querido hacer".

You know what this? Simply lovely! 🙌 pic.twitter.com/GLg7pHEPRr — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) August 20, 2026

El anuncio se da poco antes del Gran Premio de Países Bajos, el cual se correrá el próximo domingo 23 de agosto, en el circuito de Zandvoort.

Actualmente, Max Verstappen marcha en sexta posición del campeonato de pilotos de la F1, con 109 puntos, 110 menos que el líder de la relación, Kimi Antonelli.

Mientras que Red Bull Racing marcha en el cuarto lugar de la competencia de constructores, con 177 puntos.

Con información de N+

ICM