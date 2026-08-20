Internacional

Guatemala Confirma que Recibe Mexicanos Deportados de EUA; Suman 2,284 en 2026

Algunas organizaciones civiles consideran que este giro es una forma de aumentar la presión, mientras el gobierno del país centroamericano dice que se utiliza una figura de tránsito

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Guatemaltecos Aseguran que EUA Estaría Deportando a su País y a Honduras a Mexicanos

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