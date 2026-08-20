Habrá Chubascos, Lluvias y Caída de Granizo este Jueves 20 de Agosto de 2026
Persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del país, así como en los estados del litoral del Pacífico y del golfo de México
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Persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del país, así como en los estados del litoral del Pacífico y del golfo de México
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Para este jueves 20 de agosto de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias y chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el noroeste del territorio nacional, con lluvias puntuales fuertes en Sonora.
Además, se generarán chubascos con lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en la mayor parte de la República Mexicana, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Jalisco.
Finalmente, persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del país, así como en los estados del litoral del Pacífico y del golfo de México, prevaleciendo la onda de calor en regiones de Baja California Sur (centro), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte y sur), Nuevo León (centro, sur y este) y Tamaulipas (oeste).
Este jueves 20 de agosto, se esperan precipitaciones de distintas intensidades a lo largo y ancho del territorio nacional:
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (oeste).
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Colima, Michoacán (oeste) y Guerrero (centro y oeste).
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (este), Guanajuato (suroeste, sur y sureste), Querétaro (oeste y sur), Estado de México (norte y oeste), Ciudad de México, Puebla (norte), Veracruz (centro y sureste) y Oaxaca (oeste).
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Durango, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Tabasco, Chiapas y Yucatán.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Campeche y Quintana Roo.
Mientras que las temperaturas máximas superarán los 45 grados Celsius en algunas entidades del país:
Superiores a 45 °C: Baja California (noreste).
De 40 a 45 °C: Sonora (noroeste y oeste), Sinaloa (norte), Coahuila (noreste), Nuevo León (norte), Tamaulipas (norte y oeste), Campeche y Yucatán.
De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Chihuahua (este), Durango, Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.
De 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México y Querétaro.
Para el Valle de México, por la mañana se prevé cielo medio nublado, ambiente fresco a templado con presencia de bruma, así como ambiente frío en zonas altas del Estado de México.
Durante la tarde, ambiente cálido, incremento de nubosidad con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y el Estado de México (norte y oeste); mismas que podrían generar encharcamientos e inundaciones, además, podrían acompañarse con descargas eléctricas y granizo.
En la Ciudad de México la temperatura mínima será de 13 a 15 °C y la temperatura máxima será de 24 a 26 °C. Para Toluca, Estado de México, la temperatura mínima pronosticada será de 8 a 10 °C y la máxima de 21 a 23 °C.
Con información de Conagua
ICM