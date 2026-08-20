Pronóstico del tiempo

Habrá Chubascos, Lluvias y Caída de Granizo este Jueves 20 de Agosto de 2026

Persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del país, así como en los estados del litoral del Pacífico y del golfo de México

Fuerte lluvia sorprende a habitantes de la Ciudad de MéxicoFuerte lluvia sorprende a habitantes de la Ciudad de México. Foto: AP

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