Habrá Chubascos, Lluvias y Caída de Granizo este Jueves 20 de Agosto de 2026

Para este jueves 20 de agosto de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias y chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el noroeste del territorio nacional, con lluvias puntuales fuertes en Sonora.

Además, se generarán chubascos con lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en la mayor parte de la República Mexicana, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Jalisco.

Finalmente, persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del país, así como en los estados del litoral del Pacífico y del golfo de México, prevaleciendo la onda de calor en regiones de Baja California Sur (centro), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte y sur), Nuevo León (centro, sur y este) y Tamaulipas (oeste).