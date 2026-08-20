Autopista México-Querétaro: Afectaciones este Jueves 20 de Agosto de 2026

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 20 de agosto de 2026? Para que evites problemas en tus traslados y tomes las medidas necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta vialidad del centro del país.

Este jueves, en la autopista se registran diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación vial en dicha autopista.

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En las primeras horas de este jueves 20 de agosto de 2026, las autoridades reportaron las siguientes afectaciones en esta autopista:

05:17 horas: Reducción de carriles del km 148 al 158, dirección CDMX, por labores de mantenimiento.

09:00 horas: Choque múltiple en el km 128, dirección Querétaro.

Mientras que el 19 de agosto, se reportaron los siguientes contratiempos:

A las 19:38 horas, en el km 56, dirección a Querétaro, hubo carga vehicular a la altura de la salida al Poblado de Jorobas, sin reporte de incidentes.

A las 16:05 horas, del km 129 al 130, dirección Querétaro, se registró reducción de carriles por labores de mantenimiento.

A las 16:00 horas, del km 148 al 158, dirección a la CDMX, se reportó reducción de carriles por labores de mantenimiento.

A las 16:00 horas, del km 194 al 207, dirección a Querétaro, hubo reducción de carriles por labores de mantenimiento.

A las 15:55 horas, en el km 48, dirección a la CDMX, se registró cierre a la circulación por atención de salida del camino de tracto camión.

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona.

La finalidad es que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Con información de N+

ICM