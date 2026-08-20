Accidentes

Incendio en Complejo Pajaritos: IMSS se Prepara para Recibir Posibles Lesionados

El IMSS de Veracruz en la zona sur emitió un comunicado ante la emergencia ocurrida esta tarde en la instalación petroquímica Pajaritos en Coatzacoalcos.

Incendio en Complejo Pajaritos: IMSS se Prepara para Recibir Posibles LesionadosEl percance se registró tras las condiciones climatológicas de la zona. Foto: N+

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IMSS Veracruz activa protocolos para recibir lesionados tras el impacto de un rayo e incendio en Complejo Pajaritos. Sin heridos reportados hasta el momento.

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