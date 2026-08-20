Incendio en Complejo Pajaritos: IMSS se Prepara para Recibir Posibles Lesionados

Tras el reciente percance ocurrido en el complejo petroquímico 'Pajaritos', al sur de Veracruz a causa de las condiciones climatológicas que prevalecen en la región, el Instituto Mexicano del Seguro Social del Sur de Veracruz (IMSS) emitió un comunicado.

En dicho documento informa que derivado de esta situación, se han activado de manera inmediata los protocolos de atención médica y respuesta hospitalaria para brindar atención a los pacientes que pudieran llegar a las instalaciones.

Cabe destacar que tras el incendio suscitado en uno de los tanques al interior del Complejo Petroquímico Pajaritos en Coatzacoalcos ocurrido por el impacto de un rayo en las instalaciones, no se han reportado personas lesionadas.

Autoridades y cuerpos de emergencias arribaron al sitio para contener la emergencia y brindar atención a quién así lo llegara a necesitar. El personal fue evacuado tras presentarse dicha situación y hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles acerca del hecho.