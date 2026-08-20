Internacional

Condenan a Cadena Perpetua a Fundador de Inmobiliaria China Evergrande

Hui Ka Yan, quien llegó a ser el hombre más rico de Asia, se declaró culpable de cargos como fraude, uso indebido de fondos y recepción ilegal de depósitos, entre otros

EvergrandeEl acusado cultivó una imagen de empresario próximo al poder: fue miembro de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, el máximo órgano asesor del país, y Evergrande se presentaba como un conglomerado con intereses en vivienda, turismo, salud, consumo y vehículos eléctricos. Foto: AFP/Tribunal Popular Intermedio de Shenzhen.

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