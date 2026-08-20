Marchas HOY 20 de Agosto de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 20 de agosto de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 11 concentraciones, 4 rodadas ciclistas, 1 rodada en patines y 20 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este jueves en la capital del país.

En Cuauhtémoc a las 10:00 horas, se reunirá la Revista “Mi Valedor” en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, en avenida Ricardo Flores Magón 1, colonia Tlatelolco.

A las 15:30 horas, en Azcapotzalco Alice’s Bike rodarán de la estación Aquiles Serdán del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en avenida Tezozómoc 482, colonia Tezozómoc.

Con destino al Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón, en Tlalnepantla, Estado de México.

En Iztapalapa a las 19:45 horas, Rueda Libre rodará de Casa Rueda Libre, en Calzada Ermita Iztapalapa, Barrio San Pablo.

Con destino a Ciudad Universitaria, en la alcaldía Coyoacán.

Beta Rollers y Turnocturno rodarán en la alcaldía Cuauhtémoc a las 22:30 horas, del Palacio de las Bellas Artes.

Con un destino sin definir.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 20 de agosto de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ