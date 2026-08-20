Sociedad

Temblor en México Hoy 20 de Agosto 2026: Magnitud y Epicentro de Sismos

Esta es la magnitud y ubicación de los sismos registrados en las últimas horas en México hoy, 20 de agosto de 2026

Personas desalojan edificios en el Zócalo de CDMX por sismoPersonas desalojan edificios en el Zócalo de CDMX por sismo. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Temblor en México: Hoy se reportaron sismos de magnitud superior a 4.0. Infórmate sobre los epicentros y magnitudes con el reporte de N+.

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