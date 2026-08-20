Temblor en México Hoy 20 de Agosto 2026: Magnitud y Epicentro de Sismos

Este jueves, 20 de agosto de 2026, se han registrado varios sismos en México. Te decimos la magnitud y epicentro de los temblores de hoy.

Como todos los días, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos, aunque la mayoría son imperceptibles y por eso no se activa la alerta sísmica.

En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, hasta las 20:00 horas del 19 de agosto se han registrado 1,876 réplicas del sismo de magnitud 7.4 ocurrido en Ciudad Hidalgo, Chiapas, el pasado 17 de julio, la más grande de magnitud 6.5.

Los sismos más fuertes del 2026. Foto: N+

Durante las primeras horas de hoy, el Sismológico informó sobre sismos de magnitud superior a 4.0 en el país, los registrados en las últimas horas son:

A las 00:25 horas, sismo magnitud 4.1 a 140 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a 9 km de profundidad.

Con información de N+

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