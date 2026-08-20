UNAM Dice que Algunos Resultados de Examen Control son Similares a los Presenciales

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, afirmó que ya cuentan con algunos resultados de los exámenes de control para el ingreso a licenciatura, aplicados tras detectar trampas en la prueba en línea, los cuales arrojan un comportamiento estadístico similar al que se veía en los exámenes presenciales de años anteriores.

Ayer miércoles 19 de agosto, concluyó la aplicación de la prueba que realizaron cerca de 37 mil personas, de 58 mil 800 que fueron convocadas para acudir a sedes de la Ciudad de México, Tijuana, Oaxaca y León.

Durante el día, el rector acudió a supervisar la aplicación del examen en el Palacio de los Deportes y después dio una conferencia en la que confirmó que ya hay un "corte" con los primeros puntajes.

"Estaremos muy atentos en los próximos días a los primeros resultados, ya tenemos algunos cortes que nos permiten observar que el comportamiento estadístico es consistente con lo que había sido el comportamiento en los exámenes presenciales anteriores.

"O sea, nuevamente tenemos una curva que se comporta como es previsible", explicó en conferencia.

Los resultados de la prueba se darán a conocer entre el 29 y 30 de agosto, para que los aspirantes puedan iniciar su primer semestre en la máxima casa de estudios el día 31.

Serán seleccionados más de 21 mil 900 aspirantes que ingresarán a una de sus 134 carreras de licenciatura.

Lomelí aseguró que el examen control se realizó para garantizar la certidumbre de quienes ingresarán a la institución.

Señaló que se espera que alrededor de 37 mil aspirantes hayan presentado el examen en las cuatro sedes, lo que representa cerca de 80 por ciento de quienes descargaron su boleta y de los 58 mil 800 convocados.

Sobre lo dicho por la presidenta Claudia Sheinbaum, en el sentido de que la UNAM debería hacer un esfuerzo de austeridad para abrir más espacios a estudiantes, Lomelí señaló que se busca reorientar la demanda hacia algunas carreras poco solicitadas.

El rector rechazó incrementar las cuotas para los estudiantes y señaló que, tras lo sucedido con las evaluaciones en línea, se analiza la posibilidad de regresar al examen presencial.

Asimismo, destacó que la universidad ha realizado esfuerzos de austeridad durante los últimos años, pese a que su presupuesto no ha crecido en términos reales.

"La universidad ha hecho un esfuerzo de austeridad en los últimos años importante. De hecho, tenemos más de ocho años en los cuales el presupuesto no ha crecido en términos reales", afirmó.

El rector agregó que, pese a estas condiciones, la UNAM ha buscado mantener e incluso aumentar su matrícula.

Con información de Bogdán Castillo

ASJ