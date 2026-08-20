Educación

UNAM Dice que Algunos Resultados de Examen Control son Similares a los Presenciales

El rector rechazó incrementar las cuotas de ingreso a licenciatura y destacó que la universidad ha realizado esfuerzos de austeridad durante los últimos años

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Concluye Aplicación de Examen de Control Presencial de la UNAM

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