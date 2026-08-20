Presentan el Olinia de Carga: Así Es el Nuevo Vehículo

Durante la Mañanera del Pueblo de hoy, 20 de agosto de 2026, de la presidenta Claudia Sheinbaum, se presentó el nuevo vehículo de carga Olinia.

El nuevo modelo de Olinia, enfocado en el transporte de carga, es parte de la siguiente etapa del proyecto.

El automóvil tiene una capacidad de carga de 650 kilos, con un rango de autonomía superior a 120 kilómetros, sobre la plataforma caben 12 huacales. "Al ser eléctrico el espacio bajo la plataforma queda libre y tiene una cajuela", señaló Roberto Capuano Tripp, director de Proyecto Olinia.

Parte de adentro del nuevo vehículo de carga Olinia. Foto: Presidencia

También cuenta con paneles laterales abatibles, lo que permite acceder a la mercancía desde diferentes puntos del vehículo y facilitar las labores de carga y descarga.

El vehículo está diseñado para transportar hasta dos personas de manera cómoda y segura.

Según las estimaciones expuestas por el director del Proyecto Olinia, operar el Olinia de Carga costaría cuatro veces menos que un vehículo ligero de carga y alrededor de una tercera parte de lo que representa operar un motocarro.

Roberto Capuano Tripp explicó que el proceso para definir la producción contempla diferentes etapas.

La convocatoria para la producción está prevista para finales de septiembre de 2026, mientras que en octubre se contempla un registro de expresiones de interés.

Posteriormente, las ofertas se recibirían durante noviembre y el proceso concluiría en diciembre.

FBPT