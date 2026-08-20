Investigan Muerte de Niña de 1 Año en Hospital Materno Infantil de Guadalupe, NL

La muerte de una niña de 1 año y 11 meses es investigada por autoridades de Nuevo León, luego de que la menor perdiera la vida durante la noche del miércoles y madrugada de este jueves en el Hospital Materno Infantil, en el municipio de Guadalupe.

De acuerdo con el reporte, agentes ministeriales acudieron al nosocomio ubicado en la colonia San Rafael, luego de que se notificara el fallecimiento de la pequeña, con el objetivo de iniciar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido las causas del fallecimiento. Tampoco se ha confirmado si la menor presentaba huellas de violencia o si su muerte ocurrió debido a alguna condición o causa natural.

Ante la falta de información sobre las circunstancias en las que ocurrió el deceso, la Fiscalía de Justicia del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo sucedido y determinar si existe algún hecho irregular relacionado con la muerte de la menor.

El caso ocurre en un contexto en el que durante los últimos meses se han registrado en Nuevo León diversos fallecimientos de menores bajo circunstancias que han requerido investigaciones ministeriales.

Las autoridades deberán determinar, mediante las diligencias correspondientes y los estudios periciales, qué provocó la muerte de la pequeña y si existe alguna responsabilidad.

Por ahora, la Fiscalía no ha confirmado que se trate de un homicidio, por lo que se espera que en las próximas horas puedan darse a conocer mayores detalles sobre las circunstancias del fallecimiento.