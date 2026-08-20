Seguridad

Investigan Muerte de Niña de 1 Año en Hospital Materno Infantil de Guadalupe, NL

Autoridades ministeriales acudieron al nosocomio para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Muere menor en hospitalMuere menor en hospital. Foto: N+

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Una niña de 1 año y 11 meses murió en el Hospital Materno Infantil de Guadalupe, caso que ya investiga la Fiscalía de Nuevo León.

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