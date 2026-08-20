Sujetos Armados Incendian Vehículos en Agencia Automotriz de Ciudad Juárez

La madrugada de este 20 de agosto, alrededor de las 3:00 de la mañana, se registró un incendio en una agencia de autos nuevos ubicada sobre la Av. Ejército Nacional en el cruce con Rancho San Valentín, en Ciudad Juárez, que dejó al menos cinco vehículos dañados.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, sujetos armados aparentemente amenazaron a un guardia de seguridad y posteriormente rociaron con líquido inflamable varios vehículos que se encontraban en el exterior de la agencia automotriz.

Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Guardia Nacional y Seguridad Vial para resguardar la zona. Debido a la magnitud del incendio, fue necesario cerrar uno de los carriles de la avenida, ya que las bolsas de aire de los vehículos comenzaron a explotar por el calor y algunos de sus componentes salían proyectados hacia la vialidad.

Al menos tres máquinas del Heroico Cuerpo de Bomberos realizaron labores para sofocar las llamas, trabajos que se prolongaron durante aproximadamente tres horas. En el lugar, personal de la Fiscalía General del Estado inició con el levantamiento de evidencias, entre ellas un bidón rojo con capacidad de 20 litros, localizado en la escena.

El incendio dejó cinco vehículos afectados: dos con pérdidas totales, dos con daños parciales y uno más con afectaciones ocasionadas por el calor. De las cinco unidades afectadas, cuatro fueron retiradas del lugar mediante grúas.

Posteriormente, las autoridades solicitaron acceso a las cámaras de vigilancia de la agencia, así como de negocios aledaños y de los programas Centinela y Juárez Vigilante, con el objetivo de obtener imágenes que permitan identificar a los responsables.

Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas relacionadas con estos hechos.