Seguridad

Sujetos Armados Incendian Vehículos en Agencia Automotriz de Ciudad Juárez

Autoridades aseguraron en el lugar del incendio un bidón rojo con capacidad para 20 litros.

Autoridades aseguraron un bidón rojoAutoridades aseguraron un bidón rojo. Foto: N+

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Sujetos armados incendian vehículos en agencia de Ciudad Juárez. Autoridades hallan bidón rojo en la escena.

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