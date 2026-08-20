Heraclio Guerrero, Alias ‘El Tío Lako’, y ‘Los Guerrero’: Historial Delictivo

Heraclio Guerrero, alias ‘El Tío Lako’, cuenta con un largo historial delictivo en la región que abarca los límites entre Michoacán y Jalisco.

Las autoridades le atribuyen la operación de campos de adiestramiento en la zona y hechos de violencia que han convertido a esa parte del país en uno de los lugares más peligrosos de México.

El 19 de marzo de 2015, un operativo de la entonces Gendarmería Nacional en Ocotlán, Jalisco, terminó en desastre.

Sicarios emboscaron a elementos federales y murieron 10 personas, entre ellas 5 agentes.

La autoridad señaló como responsables al grupo delictivo ‘Los Guerrero’, encabezado por Heraclio Guerrero Martínez, ‘Tío Lako’, y sus familiares.

El grupo también fue fundado por Javier Guerrero, muerto en 2011 durante un enfrentamiento criminal.

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Según las autoridades, ‘Los Guerrero’ tienen fuerte presencia en los límites de Jalisco y Michoacán, y se les ha señalado de reclutar menores de edad para utilizarlos como sicarios.

También se les atribuye el asesinato de Enrique Hernández, candidato morenista a la alcaldía de Yurécuaro.

El 22 de mayo de 2015, elementos federales acompañados de un helicóptero artillado ingresaron al Rancho El Sol, ubicado en Tanhuato, Michoacán, y mataron a 42 miembros de esta célula delictiva del Cártel Jalisco.

En junio de 2023, el Departamento del Tesoro norteamericano señaló a dos hijos de Javier Guerrero por tráfico de armas, drogas y robo de combustible.

Pese a esto, en septiembre de ese mismo año, el poblado de Tinaja de Vargas, ubicado en Tanhuato, considerado bastión de ‘Los Guerrero’, recibió a mil personas para la fiesta de 15 años de Marisol, hija de ‘Tío Lako’ y quien habría sido detenida en el operativo federal de este miércoles.

En las fiestas de Tinaja de Vargas eran frecuentes las alusiones a Javier Guerrero y Nemesio Oseguera, ‘El Mencho’.

La cercanía de ‘Los Guerrero’ con el entonces líder del Cártel Jalisco quedó patente durante el operativo del pasado 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco.

‘Tío Lako’ ordenó el asesinato de 25 Guardias Nacionales en represalia por el abatimiento de ‘El Mencho’ y de Rubén Guerrero, su hijo, durante el operativo federal.

LECQ