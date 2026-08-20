Seguridad

Heraclio Guerrero, Alias ‘El Tío Lako’, y ‘Los Guerrero’: Historial Delictivo

Autoridades atribuyen a Guerrero la operación de campos de adiestramiento en la zona que abarca los límites entre Michoacán y Jalisco y hechos de violencia

Heraclio Guerrero, alias ‘El Tío Lako’.Heraclio Guerrero, alias ‘El Tío Lako’. Foto: N+

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