Movilidad

Bloqueos en Carreteras de México Hoy: Autopistas con Afectaciones este 20 de Agosto 2026

En N+ te mantenemos informado sobre el tránsito en la red carretera del país; conoce aquí si hay cierres viales por accidentes o manifestaciones este jueves

Miembro de la Guardia Nacional mantiene vigilancia en caseta El Dorado, en Toluca, Edomex, el 18 de agosto de 2026. Foto: X @GN_CarreterasMiembro de la Guardia Nacional mantiene vigilancia en caseta El Dorado, en Toluca, Edomex, el 18 de agosto de 2026. Foto: X @GN_Carreteras

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