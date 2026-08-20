Bloqueos en Carreteras de México Hoy: Autopistas con Afectaciones este 20 de Agosto 2026

Este 20 de agosto de 2026, varias carreteras y autopistas de México registran cierres a la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN).

Por ello, aquí te decimos en dónde hay cierres carreteros, para que consideres rutas alternas y evites afectaciones en tus traslados.

Y es que diariamente, accidentes, manifestaciones o incluso situaciones climáticas generan complicaciones viales en la red carretera del país.

Pero además, otras situaciones han complicado recientemente la vialidad en el país; ayer, Michoacán vivió una jornada de bloqueos y quema de autos en varios puntos carreteros, derivado de operativos federales en los que detuvieron a miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En N+ te mantenemos informado sobre la situación vial en la República Mexicana.

De acuerdo con el informe de Capufe y la GN en redes sociales, estas son las vialidades con cierres o bloqueos hoy jueves:

02:41 horas: En Veracruz, cierre parcial de circulación por accidente en el km 170+000, de la carretera Poza Rica-Veracruz, a la altura del municipio de Actopan.

03:01 horas: En Michoacán, cierre parcial de circulación cerca del km 153+600, de la carretera Uruapan-Lázaro Cárdenas, a la altura del municipio La Limonera, por percance.

05:00 horas: Lluvia en la autopista Cuernavaca-Acapulco, a la altura de la Plaza de Cobro La Venta.

05:17 horas: En la autopista México-Querétaro, reducción de carriles del km 148 al 158, dirección CDMX, por labores de mantenimiento.

05:44 horas: En la autopista Guadalajara-Colima, reducción de carriles en el km 11, dirección Guadalajara, por atención de accidente (salida del camino de tracto camión).

05:48 horas: En Puebla, cierre parcial de circulación por accidente en el km 167+000, de la carretera Puebla-Córdoba, a la altura de Acatzingo.

05:57 horas: En Querétaro, cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 044+000, de la carretera Macro Libramiento de Querétaro, a la altura del municipio de Querétaro, con dirección a Celaya.

07:29 horas: En Veracruz, cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 036+500, de la carretera Ent. La Tinaja-Cosoleacaque (directo).

07:43 horas: En Jalisco, cierre parcial de circulación en el km 011+000, de la carretera Acatlán de Juárez-Colima, en inmediaciones del poblado San José de los Pozos, dirección Guadalajara.

08:22 horas: En Tamaulipas, cierre parcial de circulación por accidente en el km 028+800, de la carretera Estación González-Llera de Canales, dirección Ciudad Mante.

SPB