La UNAM Se Posiciona como la Mejor de México en Dos Rankings Internacionales

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sigue siendo un referente educativo a nivel mundial; la máxima casa de estudios se posicionó como la mejor en nuestro país, en dos rankings internacionales, en 2026.

La Dirección General de Comunicación Social de la UNAM (DGCS) destacó hoy, 20 de agosto de 2026, que el Academic Ranking of World Universities (ARWU) y el Ranking Webometrics, posicionaron a la Universidad Nacional Autónoma de México como la mejor institución mexicana, entre miles de casas de estudio a nivel mundial.

De acuerdo con el Academic Ranking of World Universities, análisis elaborado por el Instituto de Educación Superior de la Universidad Jiao Tong de Shanghái, la UNAM tiene el mejor lugar de las instituciones mexicanas y es la segunda de América Latina.

Con el resultado del ranking ARWU 2026, la UNAM se mantiene en el primer lugar entre las escuelas de educación superior de México y en el segundo, en América Latina, detrás de la Universidad de São Paulo, en Brasil.

El listado ARWU 2026, publicado el 15 de agosto, reconoce también al Instituto Politécnico Nacional (IPN), como una de las mejores instituciones educativas mexicanas.

En el ranking 2026, la UNAM figuró entre los lugares 201–300, a nivel mundial, posición que ha mantenido durante las últimas seis ediciones, en el que se miden variables relacionadas con la investigación y el desempeño científico, entre ellas premios Nobel y Medallas Fields obtenidos por egresados o profesores, investigadores altamente citados, artículos indexados en bases científicas internacionales y desempeño académico per cápita.

En tanto, en el Ranking Webometrics, publicado el 22 de julio de 2026, colocó a la UNAM en el lugar 127 mundial, de un universo de al menos 32,000 instituciones de educación superior, en más de 200 países.

En este listado, que analiza la presencia y alcance del conocimiento generado por las universidades, con visibilidad e impacto de los contenidos académicos en internet, la UNAM es la única universidad entre las primeras 500 posiciones, mientras que el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) se colocó como la segunda institución nacional en la clasificación.

La UNAM destacó que se “mantiene en una posición de liderazgo nacional y entre las principales universidades latinoamericanas, gracias a su labor y compromiso para generar conocimiento con presencia internacional”.

RMT