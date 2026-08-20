Educación

La UNAM Se Posiciona como la Mejor de México en Dos Rankings Internacionales

La UNAM se ubica entre las mejores universidades de México y del mundo en el Academic Ranking of World Universities y en el Webometrics 2026

Biblioteca central de la UNAM, en Ciudad UniversitariaBiblioteca central de la UNAM, en Ciudad Universitaria. Foto: UNAM

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