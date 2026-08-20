Balaceras

Balacera en Azcapotzalco Hoy: Así Mataron a Hombre en la Colonia San Andrés

Una mujer, al parecer pareja de la víctima de 27 años, fue detenida en la vivienda, en la Colonia San Andrés

Balacera en San Andrés, AzcapotzalcoUna mujer fue detenida por balacera en San Andrés, Azcapotzalco. Foto: N+

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Hoy en Azcapotzalco, un hombre pierde la vida tras una balacera en la Colonia San Andrés. Una mujer fue arrestada en el sitio. Conoce los detalles de este impactante caso.

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