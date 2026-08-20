Balacera en Azcapotzalco Hoy: Así Mataron a Hombre en la Colonia San Andrés

Este jueves, 20 de agosto de 2026, se registró una balacera en la alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México (CDMX).

Según los primeros reportes, un hombre de aproximadamente 26 años murió durante una balacera dentro de una vivienda en la calle Ticomán, Colonia San Andrés, en dicha alcaldía.

Policías llegaron al lugar de los hechos y encontraron a un hombre de 26 años de edad con manchas hemáticas y lesiones en el cuerpo, quien no contaba con signos vitales, por lo que acordonaron el área y solicitaron los servicios periciales correspondientes.

Posteriormente, elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) arribaron a la vivienda y confirmaron que el hombre ya no tenía signos vitales.

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Se presume que la víctima murió durante una pelea con una mujer de 24 años, al parecer su pareja sentimental, quien fue detenida en el lugar de los hechos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina.

La detenida refirió que, durante una discusión con su pareja, él la golpeó en la cabeza con la cacha de una pistola, por lo que comenzaron a forcejear. Momentos después, la mujer logró desarmarlo y realizó una detonación en su contra.

La joven fue presentada ante el Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Se espera el arribo de servicios periciales para el levantamiento del cuerpo, la zona está acordonada.

Con información de N+

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