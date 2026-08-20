Astronomía

Aficionados Ayudaron a la NASA: Así Encontraron Nuevo Cráter en la Luna por Nave SpaceX

Las imágenes muestran los efectos de la colisión, que abrió un nuevo socavón de 18 metros de ancho en la superficie lunar

Cráter causado en la Luna por impacto de restos de una nave de SpaceXCráter causado en la Luna por impacto de restos de una nave de SpaceX. Foto: EFE/NASA

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Nuevo cráter en la Luna por SpaceX: NASA y astrónomos aficionados capturan imágenes impactantes. Descubre cómo se formó este fenómeno.

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