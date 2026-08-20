Aficionados Ayudaron a la NASA: Así Encontraron Nuevo Cráter en la Luna por Nave SpaceX

La NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio) difundió varias imágenes del cráter que provocó el impacto de los restos del cohete de SpaceX contra la superficie lunar la semana pasada, que requirió la coordinación global de expertos y aficionados.

"Entre el 11 y el 12 de agosto, el Orbitador de Reconocimiento Lunar (LRO) de la Luna capturó una serie de imágenes de un nuevo cráter en la Luna", informó en un comunicado la NASA.

Detalló que el cráter "se formó el 5 de agosto, cuando la etapa superior del cohete Falcon 9 de SpaceX impactó contra la superficie tras su lanzamiento en enero de 2025 de la misión Firefly Blue Ghost 1".

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. NASA Fotografía Nuevo Cráter en la Luna; Así se Ve

Las imágenes, tomadas desde distintos ángulos, muestran con claridad los efectos de la colisión, que abrió un nuevo socavón de 18 metros de ancho y menos de 3 de profundidad junto con otro de gran tamaño que estaba ya formado.

El impacto también desenterró capas de la superficie y las esparció en forma de rayos alrededor de la cavidad, según la NASA, con aquellas más oscuras compuestas por rocas y polvo superficial y las más brillantes por material de las profundidades.

La agencia espacial subrayó que sus expertos observaron el cráter bajo diversas condiciones de iluminación que revelaron características únicas. Además, astrónomos independientes identificaron inicialmente la trayectoria del cohete utilizando datos públicos.

El Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA, que rastrea objetos naturales que podrían representar un peligro para la Tierra en el marco del programa de Defensa Planetaria de la agencia, aprovechó esta oportunidad para probar y validar herramientas y técnicas de predicción de impactos.

Spotted: Falcon 9 impact site



NASA’s Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) has captured images of a new crater on the Moon. The crater formed on Aug. 5, 2026, when a SpaceX Falcon 9 upper stage impacted the lunar surface. https://t.co/aqduBYwpmg pic.twitter.com/hE83yvzmIk — NASA Solar System (@NASASolarSystem) August 18, 2026

También avisó del desafío que supuso tomar las imágenes, puesto que el orbitador sobrevuela la Luna de polo a polo cada dos horas, mientras el satélite gira lentamente, por lo que tuvieron que esperar seis días para que el lugar del impacto fuera visible.

Los restos del cohete son un desecho de una misión lunar de Firefly Aerospace y la japonesa Ispace que despegó de la tierra el 15 de enero de 2025 y adoptó una trayectoria hacia la Luna debido a una combinación de la actividad solar y las fuerzas de gravedad.

La NASA confirmó el impacto el mismo 5 de agosto, y aseguró que serviría para estudiar la geología de la Luna y perfeccionar las futuras misiones de exploración y científicas.

Con información de N+ y EFE

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