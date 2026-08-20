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Clima en Nuevo León para Hoy Jueves 20 de Agosto de 2026: Estas son las Temperaturas

Nuevo León tendrá una jornada soleada y calurosa, con temperaturas de hasta 38 grados durante la tarde de este jueves.

Monterrey por las mañanasMonterrey por las mañanas. Foto: N+

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El termómetro subirá hasta los 38 grados durante la tarde de este jueves en Nuevo León, en una jornada marcada por el calor y el cielo soleado.

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