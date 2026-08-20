Clima en Nuevo León para Hoy Jueves 20 de Agosto de 2026: Estas son las Temperaturas

Este jueves 20 de agosto, Nuevo León tendrá condiciones calurosas y soleadas, de acuerdo con el pronóstico de Protección Civil de Nuevo León.

Durante la mañana se espera un ambiente soleado y brumoso, con una temperatura de 23 grados.

Para la tarde, las condiciones serán soleadas y calurosas, con el termómetro alcanzando hasta los 38 grados, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante las altas temperaturas.

Durante la noche se prevé la presencia de algunas nubes, mientras que la temperatura descenderá hasta los 31 grados.

En cuanto a la calidad del aire, las condiciones serán buenas durante la mañana y la noche, mientras que por la tarde se espera una calidad aceptable en el estado.

Protección Civil exhortó a la población a mantenerse atenta a los cambios en las condiciones meteorológicas y tomar medidas para evitar afectaciones relacionadas con el calor, especialmente durante las horas de mayor temperatura.

Ante la jornada calurosa, se recomienda mantenerse bien hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y mascotas.

Las autoridades continuarán monitoreando las condiciones meteorológicas y de calidad del aire en los distintos municipios de Nuevo León.