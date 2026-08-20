Pronóstico del tiempo

Atentos al Nivel de Ríos: PC Lanza Mensaje Hoy por Lluvias Fuertes en Estos Estados

Ten precaución porque se esperan precipitaciones en diferentes entidades; te indicamos dónde y qué dijo Protección Civil sobre los ríos

Fuertes lluvias e inundaciones.Dos personas barren agua tras las fuertes lluvias registradas. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+