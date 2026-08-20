Atentos al Nivel de Ríos: PC Lanza Mensaje Hoy por Lluvias Fuertes en Estos Estados

Hoy, 20 de agosto de 2026, debes estar atento al nivel de los ríos, porque la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) lanzó un mensaje por las fuertes lluvias que se esperan en diferentes estados.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en Jalisco, por lo que Protección Civil llamó a la población a mantenerse atenta a posibles incrementos en los niveles de ríos y otros cuerpos de agua.

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Además, se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en Colima, Michoacán y Guerrero.

Otros estados también tendrán precipitaciones. Se prevén lluvias de 25 a 50 milímetros en Sonora, Guanajuato, Nayarit, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

En tanto, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Tabasco, Chiapas y Yucatán podrían registrar lluvias de entre 5 y 25 milímetros.

El pronóstico también contempla lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros en Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Campeche y Quintana Roo.

Toma en cuenta que la CNPC recomendó a las personas que viven cerca de ríos, arroyos u otros cuerpos de agua mantenerse atentas a cualquier aumento en sus niveles y seguir las indicaciones de las autoridades.

También pidió evitar arrojar basura, muebles, escombros u otros residuos en ríos, canales, barrancas y cunetas, debido a que pueden obstruir el paso del agua y aumentar el riesgo de inundaciones o desbordamientos.

En los hogares, Protección Civil sugirió retirar hojas y objetos que ya no se utilicen de las azoteas, además de limpiar canaletas y bajadas de agua para facilitar el desalojo de las precipitaciones y reducir posibles filtraciones.

FBPT