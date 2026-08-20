Autopista del Sol Hoy 20 de Agosto de 2026: Obras, Accidentes y Lluvia

Las vacaciones de verano para los estudiantes del nivel básico de la Secretaría de Educación Pública (SEP) comenzaron oficialmente el 15 de julio y se espera que millones de familias salgan del Valle de México para disfrutar destinos turísticos como el puerto de Acapulco durante los próximos días a través de la Autopista del Sol, y en N+ te mantenemos al tanto de posibles afectaciones en esta vía.

El viaje hacia las playas del puerto guerrerense no está exento de posibles bloqueos, accidentes, manifestaciones o inclemencias del tiempo que afecten el tránsito vehicular, desde el inicio en la caseta de Tlalpan, hasta la costera Miguel Alemán.

Toda esa extensión de la Carretera Federal 95D es conocida como la Autopista del Sol. No obstante, tiene varios tramos y, para algunos, el comienzo de la vía es a partir de Cuernavaca, Morelos.

Los vacacionistas deben pasar por al menos cinco casetas antes de llegar a la ciudad costera, cuyos costos actuales ya te contamos en otra nota.

Capufe informó que del 4 de agosto al 3 de septiembre se realizarán trabajos para la construcción de un muro monolítico del kilómetro 328 al 329, dirección Cuernavaca.

Incidentes más recientes que se reportaron el 19 de agosto:

18:44 Horas. Cierre a la circulación por atención de accidente en el km 33 de la Autopista México-Cuernavaca, dirección Cuernavaca.

20:49 Horas. Se restableció la circulación en el km 33 de la autopista México-Cuernavaca luego de atender un accidente.

22:45 Horas. Se informó que continuaba la lluvia a la altura del km 19 de la autopista México-Cuernavaca.

En tanto este 20 de agosto se reportaron los siguientes incidentes:

01:14 Horas. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance e incendio de automóvil) en Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 102, dirección Acapulco.

03:01 Horas. Se informó del restablecimiento de circulación en la Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 102, dirección Acapulco. Luego de atender un accidente.

Además, para que lo tomes en cuenta, CAPUFE informó que a partir del 15 de julio de 2026 en la Caseta de Tlalpan el cobro del peaje se realiza de la siguiente manera.

En efectivo por los carriles centrales.

Con TAG en todos los demás carriles.

Con información de Capufe.

LECQ