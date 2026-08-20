Movilidad

Autopista del Sol Hoy 20 de Agosto de 2026: Obras, Accidentes y Lluvia

En este periodo vacacional te contamos si hay afectaciones en la autopista para que puedas planear tu trayecto en caso de ocupar la vía

Autopista México-Cuernavaca.Autopista México-Cuernavaca. Foto: X @GN_Carreteras
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Autopista del Sol Hoy 20 de Agosto de 2026: Obras, Accidentes y Lluvia