Aquí se Ubica la Posible Tormenta Iselle: Aumenta Probabilidad de Nuevo Ciclón

La actividad en el océano Pacífico sigue muy intensa en la actual temporada de ciclones tropicales 2026; ahora, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) vigila una zona de baja presión que en los próximos días podría convertirse en la tormenta Iselle.

En N+ te contamos dónde se localiza y cuál es la posible trayectoria de este sistema, que de evolucionar se convertirá en el noveno ciclón en este litoral.

Hasta el momento, en este océano se han formado seis tormentas (Amanda, Boris, Cristina, Douglas, Elida y Hernan) y dos huracanes (Fausto y Genevieve).

La temporada de ciclones en el Pacífico inició el 15 de mayo y concluirá el 30 de noviembre de 2026; el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) previó la formación de entre 18 y 21 sistemas con nombre en este litoral.

De ellos, entre 9 y 10 serán tormentas tropicales; entre 5 y 6, huracanes categoría 1 y 2; y entre 4 y 5, huracanes mayores de categoría 3, 4 o 5.

La mañana de hoy, 20 de agosto de 2026, la Conagua informó que hay una nueva zona de baja presión con potencial para desarrollar un ciclón tropical:

Ubicación : A 765 kilómetros al sur de Puerto Escondido.

Desplazamiento : Trayectoria hacia el oeste-noroeste.

Posibilidad de desarrollo ciclónico: 20% de probabilidad en 48 horas y 80% en siete días.

⚠️ El #SMNmx vigila tres zonas con potencial para desarrollar un #CiclónTropical en el océano #Pacífico. Más información en la imagen. 👇 pic.twitter.com/4IrIVBbZ7k — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 20, 2026

De acuerdo con información del SMN y del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), un ciclón tropical es una masa de aire cálida y húmeda con vientos fuertes que giran en forma de espiral alrededor de una zona central.

Se forman en aguas tropicales, cuando la temperatura es superior a los 26 grados y existe una zona de baja presión atmosférica.

Tienen una circulación organizada y definida en superficie.

En el hemisferio norte, los vientos de los ciclones tropicales giran en sentido contrario a las manecillas del reloj.

Se desarrollan en la zona de convergencia intertropical, hacia los 10° de latitud norte.

Se clasifican de acuerdo con la velocidad de sus vientos máximos en: depresión tropical, tormenta tropical y huracán.

Según datos de la Conagua, la evolución de un ciclón tropical puede llegar a desarrollar cuatro etapas:

Perturbación tropical: Zona de inestabilidad atmosférica asociada a la existencia de un área de baja presión, la cual propicia la generación incipiente de vientos convergentes cuya organización eventual provoca el desarrollo de una depresión tropical.

Depresión tropical : Los vientos se incrementan en la superficie producto de la existencia de una zona de baja presión; esos vientos alcanzan una velocidad sostenida menor o igual a 62 kilómetros por hora.

Tormenta tropical : El incremento continuo de los vientos provoca que estos alcancen velocidades sostenidas entre los 63 y 118 kilómetros por hora. Además, las nubes se distribuyen en forma de espiral. Cuando el ciclón alcanza esta intensidad, se le asigna un nombre preestablecido por la Organización Meteorológica Mundial.

Huracán: Es el ciclón tropical en el cual los vientos máximos sostenidos alcanzan o superan los 119 kilómetros por hora y su área nubosa cubre una extensión entre los 500 y 900 km de diámetro, produciendo lluvias intensas. En esta etapa, el ciclón se clasifica por medio de la escala Saffir-Simpson.

SPB