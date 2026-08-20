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Aquí se Ubica la Posible Tormenta Iselle: Aumenta Probabilidad de Nuevo Ciclón

La Comisión Nacional del Agua vigila una zona de baja presión que podría evolucionar en ciclón tropical en los siguientes días

Afectaciones en costas de Guerrero por lluvias de la tormenta Hilary en agosto 2023. Foto: Cuartoscuro | ArchivoAfectaciones en costas de Guerrero por lluvias de la tormenta Hilary en agosto 2023. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Conagua alerta sobre una nueva baja presión en el Pacífico que podría convertirse en la tormenta Iselle. Conoce su ubicación y probabilidad de desarrollo en los próximos días.

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