Seguridad

Asesinan a Cuatro Hombres al Salir de un Campo de Futbol en Irapuato

Las víctimas viajaban en una camioneta por el Ejido de Malvas, cuando fueron atacados a balazos por motociclistas.

La zona fue resguarda por elementos de Seguridad.Foto: N+

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Cuatro hombres fueron asesinados al salir de un campo de futbol. Motociclistas los atacaron a balazos en el Ejido de Malvas.

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