Asesinan a Cuatro Hombres al Salir de un Campo de Futbol en Irapuato

Una intensa movilización de varios elementos de Seguridad, se originó después de que cuatro hombres fueran asesinados a balazos por motociclistas en un camino de la colonia Las Malvas, en Irapuato, Guanajuato.

De acuerdo al reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron minutos después de las 9 de la noche, cuando las víctimas acababan de salir de un campo de futbol en el Ejido de Malvas para dirigirse a sus viviendas.

En cierta parte del camino, al pasar por un tramo oscuro, varias personas abordo de dos motocicletas, se les emparejaron y sin media palabra alguna, comenzaron a dispararles en repetidas ocasiones frente a más automovilistas.

De inmediato los agresores se dieron a la fuga, mientras que testigos del ataque, llamaron a los números de emergencia para reportar lo ocurrido, siendo los primeros en llegar a la escena, policías municipales de Irapuato.

Al confirmar el ataque, también se sumaron elementos de la Guardia Nacional, mientras que los policías pedían la presencia de los paramédicos, al encontrarse varias personas heridas tras el ataque armado.

Al llegar los rescatistas, de inmediato se brindó atención médica, pero desafortunadamente, los pasajeros de la camioneta, ya no contaban con signos vitales, por lo que se dio aviso al personal de la Fiscalía de Guanajuato.

De igual manera, también llegó al lugar el SEMEFO, mientras que los elementos de Seguridad realizaban un operativo en la zona, pero no tuvieron resultado positivo, por lo que después de un par de horas, se procedió al levantamiento de los cuerpos.