Operativo en Ciudad Victoria Deja Armas, Droga y Camionetas Aseguradas

Un operativo realizado en el ejido La Libertad, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, dejó como saldo el aseguramiento de siete armas largas, 18 cargadores, 110 cartuchos, cuatro chalecos tácticos, 640 dosis de droga y dos vehículos.

En el despliegue participaron elementos de la Guardia Estatal, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

De acuerdo con la información emitida por la Vocería de Seguridad en la entidad, durante recorridos de vigilancia, los elementos ubicaron dos vehículos y procedieron a inspeccionarlos. En su interior encontraron 590 dosis de marihuana y 50 de cristal, además del armamento, cargadores, cartuchos y equipo táctico.

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La coordinación permanente entre las instituciones de seguridad continúa dando resultados en Tamaulipas. Durante un operativo interinstitucional realizado en el ejido La Libertad, en Ciudad Victoria, fueron aseguradas 7 armas largas, 18 cargadores, 110 cartuchos,… pic.twitter.com/ERd6T38dvU — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) August 20, 2026

Los vehículos y el resto de los objetos asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, que continuará con las investigaciones para determinar su procedencia y establecer posibles responsabilidades.

El operativo se realizó como parte de las acciones de seguridad que mantienen distintas corporaciones en Ciudad Victoria.