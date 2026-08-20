Seguridad

Operativo en Ciudad Victoria Deja Armas, Droga y Camionetas Aseguradas

Las autoridades informaron que los indicios quedaron a disposición de la Fiscalía para continuar con las investigaciones.

Operativo en Ciudad Victoria Deja Armas, Droga y Camionetas AseguradosOperativo en Ciudad Victoria Deja Decomiso de Armas. Foto: SSP Tamaulipas

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En Ciudad Victoria, un operativo asegura 7 armas, 640 dosis de droga y vehículos. La Fiscalía de Tamaulipas sigue investigando.

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