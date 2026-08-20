EUA Sanciona a Red de Narcotráfico Ligada con el Cártel de Sinaloa y el CJNG

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América (EUA) anunció hoy, 20 de agosto de 2026, que sancionó a una red de narcotráfico con base en Ecuador, ligada con el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En un comunicado, el Departamento del Tesoro detalló que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) designó a 15 objetivos de Ecuador e identificó como bienes bloqueados a 10 embarcaciones involucradas en el envío clandestino de miles de kilogramos de cocaína, desde Sudamérica a México, con destino a Estados Unidos.

De acuerdo con el informe, los integrantes de la red de narcotráfico pertenecen a los grupos identificados Los Choneros y Los Lobos, dos de las organizaciones terroristas extranjeras más violentas de Ecuador, que mantienen vínculos con Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

El Departamento del Tesoro explicó cómo operaba la red de narcotráfico para trasladar cocaína de Ecuador a Estados Unidos y apuntó que empresas pesqueras, presuntamente legítimas, transferían la droga al Cártel de Sinaloa y al CJNG, mediante embarcaciones rápidas, a través del Pacífico, para posteriormente introducirla a Estados Unidos.

Las autoridades de Estados Unidos subrayaron que los grupos delictivos de Ecuador y México “conspiran para introducir drogas letales en Estados Unidos y cuyas operaciones de narcoterroristas generan miles de millones de dólares anuales” para el crimen organizado.

Los Choneros es una de las organizaciones criminales más violentas de Ecuador que, gracias a su alianza con el Cártel de Sinaloa y otros grupos criminales mexicanos, logró controlar rutas clave del narcotráfico de cocaína hacia Estados Unidos, expuso el Departamento del Tesoro.

En tanto, la dependencia estadounidense indicó que de Los Choneros surgieron Los Lobos, grupo que habría establecido rutas de narcotráfico mediante conexiones con el Cártel Jalisco Nueva Generación.