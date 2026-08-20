Narcotráfico

EUA Sanciona a Red de Narcotráfico Ligada con el Cártel de Sinaloa y el CJNG

Los integrantes de la red de narcotráfico pertenecen a los grupos 'Los Choneros' y 'Los Lobos', considerados como organizaciones terroristas extranjeras de las más violentas, en Ecuador

Departamento del Tesoro de Estados unidosDepartamento del Tesoro de Estados unidos. Foto: Reuters | Archivo

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Estados Unidos sanciona una red de narcotráfico de Ecuador, vinculada al Cártel de Sinaloa y CJNG. 'Los Choneros' y 'Los Lobos', grupos violentos, usan empresas pesqueras para enviar cocaína.

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