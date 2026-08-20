Seguridad

Localizan Cuerpo de Hombre Sin Vida y con Signos de Violencia en Hermosillo

Personas que pasaban por calles de la colonia El Mariachi realizaron el hallazgo de un masculino presuntamente asesinado y dieron el reporte a las autoridades correspondientes.

Localizan Cuerpo de Hombre Sin Vida y con Signos de Violencia en HermosilloLocalizan Cuerpo de Hombre Sin Vida y con Signos de Violencia en Hermosillo. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+