Localizan Cuerpo de Hombre Sin Vida y con Signos de Violencia en Hermosillo

El cuerpo sin vida de un hombre de identidad desconocida y con signos de violencia fue localizado la mañana de este jueves en la colonia El Mariachi en el sector centro de Hermosillo.

El hallazgo se realizó alrededor de las 06:58 horas en la calle Oaxaca, entre Iturbide y Zoila Reyna de Palafox, cuando personas que pasaban por el lugar encontraron al hombre tendido en la vida pública, por debajo de un árbol en la acera sur de la calle Oaxaca.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal como primeros respondientes, quienes encontraron al afectado con lesiones de arma punzocortante, por lo que pidieron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja, quienes determinaron que ya no contaba con signos vitales.

Al sitio también arribó personal de Servicios Periciales para el procesamiento de la escena, quienes encontraron que la víctima tenía una navaja en su manos derecha, así como heridas de arma blanca en la mano izquierda.

Asimismo, personal del Servicio Médico Forense realizaron el levantamiento del cuerpo para la necropsia de ley y determinar si las heridas fueron autoinfligidas o provocadas por una tercera persona.