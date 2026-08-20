Seguridad

Persecución en Tamaulipas Termina con un Detenido y el Aseguramiento de Equipo Táctico

Un sujeto fue puesto a disposición de las autoridades luego de protagonizar una persecución y encontrarle diversos objetos en su vehículo.

Persecución en El Mante Termina con un DetenidoPersecución en El Mante Termina con un Detenido. Foto: SSP Tamaulipas

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Persecución en Ciudad Mante termina con un arresto y el hallazgo de equipo táctico y ponchallantas.

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