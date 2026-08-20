Persecución en Tamaulipas Termina con un Detenido y el Aseguramiento de Equipo Táctico

Un hombre fue detenido en Ciudad Mante, Tamaulipas, luego de una persecución que terminó cuando el vehículo en el que viajaba se impactó contra un poste de luz. En el automóvil fueron localizados un arma larga, municiones, equipo táctico y 72 artefactos conocidos como “ponchallantas”.

De acuerdo con el reporte emitido por las autoridades de la entidad, los hechos ocurrieron en el sector Nuevo Amanecer, donde elementos de la Guardia Estatal realizaban recorridos como parte del operativo Colonia Segura. El conductor viajaba en un vehículo sin placas y habría intentado escapar cuando los agentes le marcaron el alto.

La persecución terminó cuando el conductor perdió el control y se impactó contra un poste. Tras la detención, los elementos inspeccionaron el vehículo y localizaron un arma larga, un cartucho de plástico abastecido, un chaleco táctico con tres cargadores, además de otros tres cargadores y los 72 artefactos metálicos conocidos como “ponchallantas”.

El detenido y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad que determinará las responsabilidades correspondientes.