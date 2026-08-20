Sociedad

Estas Son las Siguientes 3 Fechas Límite de Registro de Línea Telefónica en 2026

Conoce hasta cuándo tienes para registrar tu celular y quiénes serán los siguientes en quedarse sin servicios

Conoce cuáles son las Siguientes 3 Fechas Límite de Registro de LíneaEl pasado 15 de agosto 2026 se cumplió el plazo. Foto: Cuartoscuro
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