Estas Son las Siguientes 3 Fechas Límite de Registro de Línea Telefónica en 2026

Inició la suspensión de números celulares en México y si te preguntas hasta cuándo tienes para hacer la vinculación, acá te decimos cuáles son las siguientes 3 fechas límite de registro de línea telefónica para que no te quedes sin el servicio.

Luego de que no se diera una nueva prórroga, el pasado 15 de agosto 2026 se cumplió el plazo para los teléfonos que finalizan en '0', los cuales comenzó la baja temporal de números y el tiempo corre para las demás terminaciones.

Por ello, si aún no haces la vinculación de tu línea, en notas previas te traemos los links en los que puedes hacerlo según tu compañía y cuánto tiempo se tarda la recuperación de la línea si ya fue suspendida.

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Las próximas 3 fechas límites del registro de líneas telefónicas son para los números celulares que terminan en '1', '2' y '3', las cuales se cumplen en el mes de agosto y septiembre 2026.

De esta manera si tu número termina en 1, 2 o 3, deberás hacer el registro en antes de los días que se enlistan a continuación, pues de lo contrario tu celular será bloqueado y se quedará sin servicio de telefonía móvil:

Fecha límite para celulares que terminan en 1: lunes 31 de agosto de 2026.

Último día para líneas que terminan en 2: martes 15 de septiembre de 2026.

Fecha límite para números de teléfono que finalizan en 3: miércoles 30 de septiembre de 2026.

Es importante señalar que una vez que se cumpla el plazo, las compañías de telefonía móvil cuentan con un periodo de 72 horas, es decir 3 días, para bloquear las líneas telefónicas con dichas terminaciones.

Mientras la línea esté suspendida perderá todos los servicios de telefonía móvil, es decir que no podrá realizar llamadas, mensajes, ni usar los datos móviles, y solo podrá llamar a números de emergencia, de atención ciudadana y a su compañía telefónica, así como recibir alertas en caso de sismo.

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