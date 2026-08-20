Ellos Son los Nominados de La Casa de los Famosos en la Cuarta Semana

La cuarta gala de nominación de La Casa de los Famosos México 2026 dejó una placa histórica: nueve habitantes quedaron expuestos a la eliminación tras una jornada marcada por la dinámica de los "Puerquitos del Destino", que alteró por completo el reparto habitual de puntos. Galilea Montijo confirmó la lista definitiva, que se someterá a votación del público el próximo domingo 23 de agosto.

Con la casa dividida tras el cierre del cuarto Ibiza por decisión de Aldo Rendón, ganador del Elevador del Destino, y con la tensión por las restricciones de comida, debido a las fallas en la prueba de presupuesto, como telón de fondo, los habitantes que quedaron en riesgo son:

Mariana Ochoa: nominada directa por la líder de la semana

Ernesto Laguardia: 16 puntos

Cynthia Klitbo: 12 puntos

Yahir: 10 puntos

Ese Pérez: 10 puntos

Masad Altamimi: 7 puntos