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Ellos Son los Nominados de La Casa de los Famosos en la Cuarta Semana

Conoce a los 9 nominados de la cuarta semana en La Casa de los Famosos México 2026, sus votos recibidos y cómo los puerquitos del destino cambiaron la placa.

quien-esta-nominado-casa-de-los-famosos-riesgo-votosFoto: Facebook La Casa de los Famosos

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Nueve nominados en La Casa de los Famosos 2026 tras la gala del 19 de agosto. La tensión crece con la moneda del destino y los puerquitos. ¿Quién se salvará?

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