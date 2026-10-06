Conflicto Deja Vehículos Dañados y Una Vivienda Incendiada en Tepeyanco, Tlaxcala

Una riña entre varios sujetos dejó como saldo una vivienda incendiada y vehículos dañados en calles de la colonia centro del municipio tlaxcalteca de Tepeyanco.

Los testigos señalan que el conflicto ocurrido durante la tarde de este lunes 5 de octubre de 2026 inició entre dos personas; sin embargo, escaló a una batalla campal.

Al respecto, el Gobierno Municipal informó a través de un comunicado publicado en redes sociales que atendió el reporte de manera inmediata con policías estatales y de la demarcación.

El Ayuntamiento de esta demarcación finalizó el reporte dando a conocer que los implicados en la riña fueron aprehendidos y puestos a disposición de la autoridad ministerial.

Cabe destacar que hasta el momento ni los testigos, ni las autoridades han explicado el origen del conflicto, por lo que se espera en las próximas horas un informe más detallado sobre lo ocurrido.

Con información de Jorge Cea

GMAZ