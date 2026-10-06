Seguridad

Conflicto Deja Vehículos Dañados y Una Vivienda Incendiada en Tepeyanco, Tlaxcala

De acuerdo con testigos, el conflicto inició entre dos personas a las que se sumaron más provocando una auténtica batalla campal en el municipio

Riña Conflicto Detenidos Vehículos Dañados Incendio Vivienda Colonia Centro Tepeyanco TlaxcalaDe acuerdo con las autoridades los implicados fueron detenidos. Foto: Alberto Tejeda

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Conflicto en Tepeyanco: una pelea entre dos personas escaló a una batalla campal, resultando en una casa incendiada y autos dañados. Las autoridades investigan el origen del altercado.

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