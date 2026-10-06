Internacional

Derriban a 'La Abuela', Árbol Histórico en Arizona, para Construir Muro Fronterizo con México

Decenas de activistas se enfrentaron a la Patrulla Fronteriza después que talaran el último álamo de aproximadamente 250 años

Derriban Árbol de Cientos de Años en Arizona para Construir Muro Fronterizo con México Pese a ProtestasAsí fue derribado un álamo de aproximadamente 250 años, uno de los árboles que los lugareños llaman la "Abuela”. Foto: X @Signal1776X

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