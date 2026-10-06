Activan Alerta Púrpura en CDMX por Lluvias Torrenciales e Inundaciones; Puntos Afectados

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la Alerta Púrpura por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la noche de este lunes.

"Se activa Alerta Púrpura por persistencia de lluvias fuertes para la noche del lunes 05/10/2026 en la demarcación: Magdalena Contreras", indicó la autoridad de Protección Civil.

Los peligros asociados son lluvias intensas o torrenciales que pueden generar inundaciones, deslaves en laderas y fuertes corrientes de agua sobre calles y avenidas; crecidas rápidas de ríos y arroyos con posibles desbordamientos; caída de ramas, árboles y lonas.

"Si habitas en una zona de riesgo a inundaciones, se recomienda guardar documentos importantes en bolsas de plástico selladas, desconectar aparatos electrónicos y atender las recomendaciones de Protección Civil", llamó la SGIRPC a los capitalinos.

Previo a la Alerta Púrpura, las autoridades emitieron Alerta Amarilla por persistencia de lluvias fuertes para la noche de hoy en las demarcaciones: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Milpa Alta y Xochimilco.

También Alerta Naranja en la demarcación: Tlalpan.

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