Activan Alerta Púrpura en CDMX por Lluvias Torrenciales e Inundaciones; Puntos Afectados
Esta noche las autoridades han emitido un aviso por fuertes lluvias en algunos puntos
Esta noche las autoridades han emitido un aviso por fuertes lluvias en algunos puntos
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la Alerta Púrpura por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la noche de este lunes.
"Se activa Alerta Púrpura por persistencia de lluvias fuertes para la noche del lunes 05/10/2026 en la demarcación: Magdalena Contreras", indicó la autoridad de Protección Civil.
Los peligros asociados son lluvias intensas o torrenciales que pueden generar inundaciones, deslaves en laderas y fuertes corrientes de agua sobre calles y avenidas; crecidas rápidas de ríos y arroyos con posibles desbordamientos; caída de ramas, árboles y lonas.
"Si habitas en una zona de riesgo a inundaciones, se recomienda guardar documentos importantes en bolsas de plástico selladas, desconectar aparatos electrónicos y atender las recomendaciones de Protección Civil", llamó la SGIRPC a los capitalinos.
Previo a la Alerta Púrpura, las autoridades emitieron Alerta Amarilla por persistencia de lluvias fuertes para la noche de hoy en las demarcaciones: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Milpa Alta y Xochimilco.
También Alerta Naranja en la demarcación: Tlalpan.
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