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Activan Alerta Púrpura en CDMX por Lluvias Torrenciales e Inundaciones; Puntos Afectados

Esta noche las autoridades han emitido un aviso por fuertes lluvias en algunos puntos

Afectaciones por lluvias en CDMX. Foto: N+Afectaciones por lluvias en CDMX. Foto: N+
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