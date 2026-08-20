Hallan Cuerpo con Presuntas Huellas de Violencia en Carretera Álamo-Castillo de Teayo

Una intensa movilización policiaca se registró durante la tarde de este miércoles 19 de agosto en la zona norte de la entidad veracruzana debido a que se reportó el hallazgo de una persona sin vida sobre una carretera estatal.

De acuerdo con la información recabada, se trató del hallazgo sin vida de un hombre, el cual contaba con presuntos signos de violencia en una brecha ubicada a un costado de la carretera estatal Álamo-Castillo de Teayo.

Fue por la tarde de este miércoles que se reportó la localización en el sitio conocido como Las Viejas Bombas, a la altura de la comunidad de El Cerrito, perteneciente a Álamo Temapache, municipio localizado en la zona norte de la entidad veracruzana.

Tras recibir el reporte, elementos de Seguridad Pública y Marina, así como del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, arribaron al lugar de los hechos y llevaron a cabo el acordonamiento correspondiente de la zona para preservar los posibles indicios.

Minutos más tarde, llegó el personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) para llevar a cabo las diligencias ministeriales y abrió la investigación correspondiente para lograr el esclarecimiento de estos hechos.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicarán los estudios correspondientes para determinar oficialmente cuál pudo ser la causa de muerte y establecer la identidad de la víctima, ya que hasta el momento permanece en calidad de desconocido.