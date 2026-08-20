Seguridad

Hallan Cuerpo con Presuntas Huellas de Violencia en Carretera Álamo-Castillo de Teayo

Un hombre fue encontrado sin vida en la comunidad de El Cerrito del municipio de Álamo temapache. Hasta el momento permanece sin identificar.

Hallan Cuerpo con Presuntas Huellas de Violencia en Carretera Álamo-Castillo de TeayoLa víctima fue trasladada al Servicio Médico Forense. Foto: Hipólito Tapia Moreno

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Descubren cuerpo con presuntas huellas de violencia en la carretera Álamo-Castillo de Teayo. La víctima aún no ha sido identificada.

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Descubren cuerpo con signos de violencia en Álamo-Castillo