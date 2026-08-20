Sociedad

Reportan Filas de Hasta Tres Horas para Registrar Líneas Telefónicas en Juárez

Usuarios colapsaron los centros de atención tras perder su servicio móvil; plataformas digitales fallan debido a la saturación de solicitudes.

Filas de tres horas en telefonías de Juárez por corte masivo de líneasFilas de tres horas en telefonías de Juárez por corte masivo de líneas. Foto: N+

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Largas filas y plataformas colapsadas para registrar líneas telefónicas en Ciudad Juárez. La cancelación de líneas telefónicas por falta de registro de datos comenzó el 16 de agosto.

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