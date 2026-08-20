Reportan Filas de Hasta Tres Horas para Registrar Líneas Telefónicas en Juárez

Largas filas y tiempos de espera de hasta tres horas se reportaron en centros de atención a clientes de compañías telefónicas en Ciudad Juárez, luego de que usuarios acudieran a registrar sus líneas.

De acuerdo con personas que acudieron a realizar el trámite, algunos usuarios dejaron el registro para el último momento porque no creían que sus números fueran dados de baja por no completar el proceso.

En algunos centros, los usuarios señalaron que tenían más de 60 personas delante de ellos, por lo que varias personas optaron por retirarse ante el tiempo que tendrían que esperar.

Quienes acudieron a los centros de atención señalaron que los portales electrónicos también se encuentran saturados, por lo que algunos decidieron esperar a que el servicio se restablezca o acudir a realizar el trámite durante las primeras horas del día.

La cancelación de líneas telefónicas por falta de registro de datos comenzó el pasado 16 de agosto. De acuerdo con la información proporcionada, habría un plazo de 72 horas para que los números que terminan en cero sean dados de baja mientras sus usuarios realizan el registro correspondiente.

La situación generó largas filas en los centros de atención de Ciudad Juárez, mientras usuarios buscan completar el proceso para evitar la cancelación de sus líneas.