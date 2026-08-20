Aseguran y Destruyen un Invernadero de Cannabis en Guanajuato

La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato en conjunto con la Fiscalía General del Estado confirmaron el aseguramiento y destrucción de un invernadero que tenía más dos toneladas de cannabis en el municipio de Romita.

De acuerdo a información brindada por parte de la dependencia de Seguridad, se confirmó este aseguramiento de droga que se encontraba en este inmueble ubicado a los alrededores de la comunidad de Silva.

Es importante mencionar, que la Fiscalía General de Guanajuato dio a conocer que el plantío de cannabis fue asegurado durante un operativo de investigación que permitió localizar y desmantelar un centro destinado a la producción de enervantes mediante técnicas de invernadero en hidroponía.

Asimismo, informó la dependencia que las labores de inteligencia desarrolladas por la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto permitieron establecer con precisión la ubicación del inmueble utilizado para el cultivo de esta droga.

Ante ello, al tener localizado el lugar, participaron más de 30 elementos, entre Agentes de Investigación Criminal y personal pericial especializado, quienes realizaron el procesamiento del sitio, la localización de indicios y el aseguramiento de la materia vegetal para su análisis.

Después de un par de minutos se confirmó que se pudo detectar que en el lugar había 6 mil 240 plantas de cannabis sativa linneo, con un peso total de 2 toneladas 210 kilogramos, además de desmantelar un centro destinado a la producción de enervantes mediante técnicas de invernadero en hidroponía.

Por su parte, el Fiscal General del Estado, Gerardo Vázquez Alatriste precisó que con este acto se retiran de las calles sustancias que afectan principalmente a los sectores más vulnerables, garantizando así que estos bienes no volverán a ser utilizados para cometer un ilícito.