Seguridad

Aseguran y Destruyen un Invernadero de Cannabis en Guanajuato

Autoridades de Seguridad de varios niveles de Gobierno quemaron más de 2 toneladas de esta droga en Romita.

La droga fue destruida por elementos de Seguridad.Foto: FSPE

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Más de 2 toneladas de cannabis destruidas en Guanajuato. Autoridades desmantelan invernadero en Romita, eliminando drogas de las calles.

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