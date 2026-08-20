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Explosión en Mina de Oro Deja 13 Muertos: Así Fue el Accidente en Colombia

Los trabajos de rescate de personas atrapadas en la mina de oro, una zona remota en el departamento de Nariño, concluyeron este jueves

Una ambulancia llega a hospital en ColombiaImagen de una ambulancia en Colombia. Foto: EFE | Archivo

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Deslizamiento en mina de oro en Nariño deja 13 muertos. La comunidad y bomberos trabajaron toda la noche en el rescate. Infórmate sobre este suceso.

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