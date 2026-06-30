Una Maleta Abandonada fue Clave Para Detener a Turista Australiano Acusado de Asesinar a Joven

Cámaras de seguridad y una maleta abandonada permitieron detener en Tailandia a un turista australiano señalado por la muerte de una adolescente

Una Maleta Abandonada fue Clave Para Detener a Turista Australiano Acusado de Asesinar a JovenEn esta imagen tomada de un video proporcionado por TPBS, el australiano identificado como Simon Peter Carman, a la izquierda, es escoltado en una comisaría en Pattaya, Tailandia, el domingo 28 de junio de 2026. Foto: AP

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