Una Maleta Abandonada fue Clave Para Detener a Turista Australiano Acusado de Asesinar a Joven

La Policía de Tailandia detuvo el sábado a un australiano de 45 años en el aeropuerto de Suvarnabhumi, la principal terminal aérea que sirve a Bangkok, luego de vincularlo con la muerte de una adolescente de 17 años cuyo cuerpo fue hallado dentro de una maleta en Pattaya, ciudad turística costera situada a dos horas de la capital tailandesa.

Así fue la detención del turista australiano

El arresto ocurrió a la 1:15 hora local del sábado —las 18:15 GMT del viernes—, cuando el hombre intentaba abandonar el país por el aeropuerto de Suvarnabhumi. La Policía de Pattaya difundió los detalles del operativo en un reporte publicado en Facebook.

Las autoridades reconstruyeron el recorrido del sospechoso a partir de grabaciones de cámaras de seguridad de un condominio, que lo muestran ingresando junto a la adolescente y, tiempo después, saliendo solo. El reporte policial describe que el hombre fue captado "arrastrando una maleta grande" al salir del inmueble.

Las pruebas que sustentan la acusación

Siguiendo el rastro de otras cámaras de seguridad, los agentes llegaron hasta una zona cercana al Mercado Flotante de Pattaya, junto a las vías del tren, donde el sospechoso habría abandonado la maleta.

"En el interior de la maleta encontraron el cuerpo de la víctima", señala el reporte de la Policía de Pattaya.

Las autoridades describieron el caso como "un brutal asesinato y ocultamiento de cadáver" y mantienen al hombre bajo custodia legal mientras inicia el proceso judicial.

Los elementos que la Policía de Pattaya integró al caso, según su propio reporte:

Grabaciones del condominio donde la víctima y el sospechoso fueron vistos entrar juntos.

Imágenes del sospechoso saliendo solo, arrastrando una maleta grande.

Rastreo por cámaras de seguridad hasta una zona cercana al Mercado Flotante de Pattaya.

Hallazgo del cuerpo de la adolescente dentro de la maleta abandonada.

Detención del sospechoso cuando intentaba salir del país por el aeropuerto de Suvarnabhumi.

¿Qué establece la ley tailandesa para este tipo de casos?

El asesinato premeditado en Tailandia puede castigarse con cadena perpetua o pena de muerte, aunque esta última sentencia no suele aplicarse ni ejecutarse: el país no ha llevado a cabo ejecuciones desde 2018.

El Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia indicó a la cadena pública ABC que brinda asistencia consular al detenido. Australia es uno de los países cuyos ciudadanos no requieren visa para ingresar a Tailandia, condición que en 2025 permitió la visita de 98 mil 410 personas de esa nacionalidad, de acuerdo con datos de Camberra citados en el reporte.