Sheinbaum Encabeza Ceremonia de Aniversario de la Guardia Nacional: “Está Haciendo Historia”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que la creación de la Guardia Nacional (GN) hace siete años fue una hazaña e hizo énfasis en que hoy la corporación está haciendo historia.

Durante la ceremonia por el séptimo aniversario de la GN, realizada este 30 de junio de 2026 en Huehuetoca, Estado de México, la mandataria nacional también dijo que la consolidación de esta institución forma parte de una estrategia nacional de construcción de paz, que ha ayudado a reducir los homicidios dolosos en 46%, “una disminución sin precedentes en tan poco tiempo”.

“La consolidación de la Guardia Nacional constituye hoy uno de los pilares de la estrategia nacional de construcción de la paz; su fortalecimiento no es un hecho aislado, forma parte de una visión integral que entiende que la seguridad no puede construirse únicamente con fuerza”, manifestó.

Con orgullo y gallardía participamos en la ceremonia en el marco de nuestro #7ºAniversarioGN. Cumplimos #7AñosEnGuardia pic.twitter.com/wPxVjf51dk — Guardia Nacional (@GN_MEXICO_) June 30, 2026

Más de 125 elementos en la GN

Sheinbaum Pardo reiteró que la creación de la GN en 2019 representó una de las transformaciones institucionales más importantes de las últimas décadas.

“La creación de la Guardia Nacional a 7 años podemos decir que es una hazaña. 125 mil elementos agrupados en 53 coordinaciones, con 590 cuarteles”, dijo.

Destacó que desde entonces, miles de hombres y mujeres han entregado su esfuerzo cotidiano para proteger carreteras, comunidades, ciudades, instalaciones estratégicas y a todas las familias mexicanas.

“Están presentes en tareas de seguridad pública en emergencias, en desastres naturales y en cada momento en que la nación ha requerido de su compromiso”, indicó.

Confianza y honestidad

La titular del Ejecutivo federal aseveró que la corporación se distingue por su honestidad; “la confianza del pueblo solo puede construirse cuando quienes portan el uniforme actúan con integridad, rechazan cualquier forma de corrupción y entienden que el servicio público es un honor”.

Añadió que la misión de cada integrante consiste en proteger la vida, la dignidad, el patrimonio y los derechos de todos los mexicanos.

7.° Aniversario de la Guardia Nacional. Huehuetoca, Estado de México https://t.co/iFNzLu7QQh — Gobierno de México (@GobiernoMX) June 30, 2026

“México vive momento extraordinario”

Durante la ceremonia, la mandataria también dijo que el país atraviesa ahora un momento extraordinario: “México ha recuperado la confianza en sí mismo, ha vuelto a caminar con la frente en alto, orgulloso de su historia, de su cultura, de los valores que nos definen como nación”.

Destacó que ahora, durante el Mundial 2026, acuden al país personas de todo el mundo y se sorprenden de la alegría del pueblo, su solidaridad, la fuerza de las familias, el sentido de comunidad y “el orgullo con el que decimos somos mexicanas y mexicanos”.

Ante ello, reiteró que la GN forma parte de este momento histórico; “su misión es proteger la paz que el gobierno de México, el Estado mexicano, estamos construyendo todos los días, cuidar a una nación que ha decido avanzar con justica, honestidad y humanismo.

“Están haciendo historia”, les dijo a los miembros de la institución de seguridad mexicana.

SPB