Sheinbaum Encabeza Ceremonia de Aniversario de la Guardia Nacional: “Está Haciendo Historia”

A 7 años de la creación de la GN, la presidenta Claudia Sheinbaum señala que la corporación se distingue por su honestidad

Ceremonia de aniversario de la Guardia Nacional en Edomex. Foto: @ErnestinaGodoy_Ceremonia de aniversario de la Guardia Nacional en Edomex. Foto: @ErnestinaGodoy_

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Claudia Sheinbaum celebra 7 años de la Guardia Nacional, destacando su honestidad y su papel en la reducción del 46% de homicidios. ¡Descubre cómo están haciendo historia!

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