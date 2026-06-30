Localizan a un Hombre Sin Vida al Interior de una Vivienda en la Ciudad de Puebla

Reportan hallazgo de una persona sin vida en un domicilio ubicado en el Boulevard México de la colonia Bosques de San Sebastián en Puebla capital.

Muerto en la colonia Bosques de San Sebastián de Puebla.Foto: X @_BitacoraPuebla

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Un hombre de 53 años fue encontrado sin vida en su hogar en Puebla. La policía desmiente rumores sobre un menor. Conoce más sobre este caso y la importancia de la salud mental.

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