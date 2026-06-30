Localizan a un Hombre Sin Vida al Interior de una Vivienda en la Ciudad de Puebla

Se registró un lamentable hallazgo en la colonia Bosques de San Sebastián en la ciudad de Puebla, un hombre fue localizado sin vida al interior de una vivienda.

Este martes 30 de junto una llamada al número de emergencias 9-1-1 movilizó a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) hasta el Boulevard México para confirmar los hechos.

De acuerdo a los primeros reportes, un masculino de nombre Jorge Antonio "N" de 53 años de edad habría perdido la vida luego de quedar suspendido al interior del departamento.

Realizan levantamiento de cuerpo de un hombre en una vivienda de la colonia Bosques de San Sebastián

Policías Municipales procedieron a acordonar la escena para que posteriormente agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) llevaran acabo las diligencias correspondientes, entre ellas la entrevista de la persona que lo localizó. El Servicio Médico Forense (Semefo) procedió al levantamiento del cadáver y la recolección de indicios.

Por otro lado, las autoridades desmintieron una versión que circuló en redes sociales sobre el hallazgo de un menor sin vida en dicha escena, por lo que hacen un llamado a la sociedad para que no se entorpezcan las investigaciones.

Además, se exhorta a la ciudadania a comunicarse a la Linea De La Vida 800-911-2000 en caso de tener o conocer a alguien que se encuentre enfrentando problemas de salud mental, angustia emocional, preocupaciones por el consumo de alcohol o drogas, o simplemente necesite a alguien con quien hablar; Esta llamada puede salvar vidas.

Localizan a una pareja sin vida en Teotlalco, Puebla

Dos cuerpos fueron hallados con evidentes lesiones provocadas por impactos de arma de fuego en el municipio de Teotlalco, Puebla. Ambos cadáveres fueron encontrados a un costado de un camino de terracería.

Los primeros reportes arrojan que las víctimas corresponden a un hombre y una mujer, quienes ya no contaban con signos vitales a la llegada de las autoridades y presentaban lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Hallan Sin Vida a una Pareja en Teotlalco, Puebla; Tenían Impactos de Bala

Asimismo, de forma extraoficial, se señala que ambas personas presuntamente estarían relacionadas con un grupo delictivo dedicado a la venta y distribución de sustancias psicotrópicas, así como a la extorsión.

Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos e identificar plenamente a las víctimas.

Con información de N+

MCS