¿Cómo Está el Nivel del Cutzamala Hoy 30 de Junio 2026? Así Están las Presas

El Sistema Cutzamala desde el comienzo de la temporada de lluvias reflejó recuperación, en N+ te compartimos cómo están las presas hoy, 30 de junio de 2026.

Este sistema es una de las principales fuentes de abastecimiento de agua para el Valle de México. Los reportes más recientes muestran un incremento en el almacenamiento de las tres presas que lo integran.

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Así está el nivel del Cutzamala

Las precipitaciones registradas durante las últimas semanas han favorecido el nivel de las presas Valle de Bravo, Villa Victoria y El Bosque, que forman parte del Sistema Cutzamala, encargado de suministrar agua a millones de personas en la Ciudad de México y el Estado de México.

De acuerdo con el reporte más reciente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las tres presas mantienen una tendencia de recuperación gracias a la temporada de lluvias.

Así están las presas del Sistema Cutzamala

Los niveles de almacenamiento reportados hasta el 30 de junio de 2026 son los siguientes:

Presa Valle de Bravo: 77.32% de su capacidad.

Presa Villa Victoria: 63.79% de almacenamiento.

Presa El Bosque: 58.51% de su capacidad.

Actualmente, el Sistema Cutzamala mantiene un bombeo promedio de 15 mil litros de agua por segundo hacia el Valle de México.

FBPT