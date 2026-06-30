¿Cómo Está el Nivel del Cutzamala Hoy 30 de Junio 2026? Así Están las Presas

Las lluvias han mejorado el nivel del Sistema Cutzamala; así están las presas este martes

Presa del Sistema Cutzamala durante sequía del 2024Conagua ofreció su pronóstico sobre el la temporada de lluvias 2026; ¿cçomo afectará al nivel del agua en el sistema Cutzamala? Foto: Cuartoscuro | Archivo
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+