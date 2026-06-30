¿Cómo Llegar al Ángel de la Independencia Hoy? Así Está Paseo de la Reforma, CDMX

Te decimos cómo llegar al Ángel de la Independencia para disfrutar del partido México vs Ecuador

Aficionados en el Ángel de la Independencia en CDMXAficionados en el Ángel de la Independencia en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Vive la emoción del Mundial 2026 en el Ángel de la Independencia. Conoce las rutas de transporte para llegar y disfrutar del México vs Ecuador en pantallas gigantes.

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