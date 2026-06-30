¿Cómo Llegar al Ángel de la Independencia Hoy? Así Está Paseo de la Reforma, CDMX

Este martes, 30 de junio de 2026, la Selección Mexicana juega en el estadio sede de CDMX como parte de los 16avos de final del Mundial 2026. Te decimos cómo llegar al Ángel de la Independencia para disfrutar del encuentro.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementará un despliegue operativo con más de 15 mil mujeres y hombres policías, tanto para el recinto deportivo, como en el Fan Festival del Zócalo y el corredor de Paseo de la Reforma.

Tan solo para el corredor de Paseo de la Reforma, donde se prevé la concentración de aficionados nacionales y extranjeros tanto para ver el partido como para los festejos posteriores, habrá 4 mil 200 mujeres y hombres policías, que realizarán labores de seguridad en los distintos puntos donde se instalarán las pantallas gigantes y se llevarán a cabo diferentes festivales culturales.

Cabe recordar que el Gobierno de la Ciudad de México instaló escenarios con 39 pantallas, desde el Zócalo hasta la Glorieta de la Diana, en el Paseo de la Reforma, para ver el partido de lMéxico vs Ecuador.

Habrá 3 escenarios con pantallas gigantes, se ubican en el Ángel de la Independencia, el Caballito y el Monumento a la Revolución.

Además de 4 pantallas grandes ubicadas en la Glorieta del Ahuehuete, 2 en el monumento a Cuauhtémoc; y una más en el Caballito.

Asimismo hay 22 pantallas chicas, una de ellas en la diana cazadora, además, habrá 3 pantallas sobre la avenida Juárez.

¿Cómo llegar al Ángel de la Independencia?

Toma en consideración que hay cortes a la circulación en Paseo de la Reforma debido a las pantallas y escenarios para disfrutar de manera gratuita del partido México vs Ecuador.

La mejor forma de llegar al Ángel de la Independencia es utilizando el transporte público, que tendrá horario extendido hasta la una de la madrugada, de la siguiente forma:

Metro: Ofrecerá horario extendido en las línea 1, 2 y 3.

Con el propósito de apoyar la movilidad de quienes asistirán al Estadio Ciudad de México y a los distintos eventos de transmisión del partido, instruimos la ampliación del horario de servicio en las Líneas 1, 2 y 3 del @MetroCDMX hasta la 1:00 a.m. del miércoles 1 de julio.… pic.twitter.com/XRS2NQIhrA — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) June 30, 2026

Metrobús y Tren Ligero: Extenderán su servicio, hasta la una de la mañana.

Además, operará el servicio de Nochebús, en su línea 1 del Trolebús, desde las cero horas y hasta las 5 de la mañana.

Así como el servicio de Nochebús de la RTP, en sus 6 rutas habituales, de las cero horas a las 5 de la mañana.

Con información de N+