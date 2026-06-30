¿A Qué Hora Activan ‘Ley Seca’ Hoy? Horario Sin Venta de Cerveza en CDMX por México vs Ecuador

Te decimos a qué hora activan la Lay Seca en CDMX por partido México vs Ecuador hoy, 30 de junio de 2026

Festejos por el triunfo de la Selección Mexicana en el Ángel de la IndependenciaFestejos por el triunfo de la Selección Mexicana contra Chequia en el Ángel de la Independencia. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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¿A Qué Hora Inicia Ley Seca Hoy 30 de Junio? Horario Sin Venta de Cerveza en CDMX por México vs Ecuador