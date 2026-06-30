¿A Qué Hora Activan ‘Ley Seca’ Hoy? Horario Sin Venta de Cerveza en CDMX por México vs Ecuador

La Selección Mexicana juega hoy, 30 de junio de 2026, por lo que habrá Lay seca en la Ciudad de México (CDMX) por el partido México vs Ecuador. Te decimos el horario en el que no habrá venta de cerveza en la capital del país.

Cabe recordar que el Gobierno de la Ciudad de México instaló escenarios con 39 pantallas, desde el Zócalo hasta la Glorieta de la Diana, en el paseo de la Reforma, para ver el partido de la Selección Mexicana.

Habrá 3 escenarios con pantallas gigantes, se ubican en el Ángel de la Independencia, el Caballito y el Monumento a la Revolución.

Además de 4 pantallas grandes ubicadas en la Glorieta del Ahuehuete, 2 en el monumento a Cuauhtémoc; y una más en el Caballito.

Asimismo hay 22 pantallas chicas, una de ellas en la diana cazadora, además, habrá 3 pantallas sobre la avenida Juárez.

¿A qué hora activan ‘Ley Seca’ hoy en CDMX?

El Gobierno de la CDMX publicó el Acuerdo por el que se ordena la suspensión de actividades para la venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones, la medida aplica de las 15:00 horas del día 30 de junio a las 07:00 horas del día 01 de julio del año en curso, en tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados ubicados en el perímetro “A” del Centro Histórico de la Ciudad de México, y las siguientes colonias:

Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc.

Se informó que se aplicará la Ley seca de la misma forma que ocurrió en el partido anterior, ya que el operativo sí funcionó. “Vamos a reforzar para no venta de bebidas alcohólicas en vía pública y para revisar establecimientos mercantiles”.

También se indicó que se pedirá a los estacionamientos cercanos que dejen de sacar vehículos después de las 3 de la tarde para que “los aficionados hagan que empiezan a zangolotear los vehículos, como en Baja California Sur, que ya no se puedan sacar hasta la mañana siguiente para evitar riesgos”.

Con información de N+