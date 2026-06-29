Fuertes Lluvias y Viento que se Registran al Momento Complican Movilidad en San Luis Potosí

Una intensa lluvia acompañada de fuertes rachas de viento se registró la tarde de este lunes en distintos sectores de la capital potosina, lo que provocó complicaciones en la movilidad y obligó a automovilistas y peatones a tomar precauciones.

¿Qué afectaciones ha dejado la lluvia hasta el momento?

Hasta el momento, las autoridades no reportan afectaciones mayores; sin embargo, la precipitación generó pavimento mojado, aumento gradual de escurrimientos en diversas vialidades y una circulación más lenta en distintos puntos de la ciudad.

Ante las condiciones meteorológicas, decenas de personas buscaron resguardarse mientras disminuía la intensidad de la lluvia, en tanto que los conductores redujeron la velocidad para evitar accidentes.

Las autoridades recomendaron extremar precauciones al conducir, mantener una distancia adecuada entre vehículos, evitar cruzar zonas con acumulación de agua y permanecer atentos a los avisos oficiales, ya que las condiciones climáticas podrían cambiar durante las próximas horas.