Fuertes Lluvias y Viento que se Registran al Momento Complican Movilidad en San Luis Potosí

Una intensa lluvia acompañada de fuertes rachas de viento se registró en distintos puntos de la capital potosina; autoridades recomiendan manejar con precaución.

Tormenta Sorprende a PotosinosFoto: N+

Destacado

Intensas lluvias en la capital potosina generan pavimento mojado y tráfico lento. Autoridades piden extremar precauciones al conducir.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Complicaciones en San Luis Potosí por Fuertes Lluvias