Turista Alemán Llega a Querétaro tras Viralizarse por Ser Amenazado en CDMX

El joven turista alemán que fue amenazado con un cuchillo mientras grababa en calles de la Ciudad de México se encuentra actualmente en Querétaro, donde aseguró que, pese al momento de tensión que vivió, conserva una buena impresión del país y de su gente.

¿Qué dijo el visitante alemán sobre su experiencia en México?

El turista recordó que durante su estancia en la capital del país, un sujeto lo amenazó con un arma blanca y le exigió que dejara de grabar, hecho que generó preocupación entre usuarios de redes sociales luego de que el video del momento se difundiera.

Tras el incidente, el joven llegó a Querétaro, desde donde compartió que se enteró por redes sociales de la detención del presunto responsable y confió en que las autoridades darán seguimiento al caso.

Aunque calificó lo ocurrido como una experiencia desafortunada, destacó que este hecho no cambia la percepción que tiene de México, pues aseguró que durante su visita ha encontrado personas amables y solidarias.

El visitante reiteró que la agresión vivida en la Ciudad de México no representa a los mexicanos y dijo que mantiene una visión positiva del país durante su recorrido.