Turista Alemán Llega a Querétaro tras Viralizarse por Ser Amenazado en CDMX

Tras difundirse el video del incidente en redes sociales, el visitante alemán señaló que confía en las autoridades y destacó la amabilidad de los mexicanos.

Turista Alemán Llega a Querétaro y Habla tras Incidente ViralFoto: N+

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Turista alemán en Querétaro tras amenaza en CDMX: confía en autoridades y destaca la amabilidad de los mexicanos. Conoce su experiencia.

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