Lluvias Hoy en CDMX: Activan Alerta por Tormenta con Granizo en 11 Alcaldías

La Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo está activa en 11 alcaldías; conoce cuáles son

Continúan las fuertes lluvias en la capital del país. Foto: CuartoscuroContinúan las fuertes lluvias en la capital del país. Foto: Cuartoscuro

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Se esperan entre 15 y 29 mm de lluvias de las 17:00 a las 22:00 horas de este lunes 29 de junio de 2026 en la CDMX

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