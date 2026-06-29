Lluvias Hoy en CDMX: Activan Alerta por Tormenta con Granizo en 11 Alcaldías

Autoridades de la capital del país activaron hoy la Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del lunes 29 de junio de 2026 en 11 alcaldías.

¿Dónde se registra lluvia fuerte en CDMX?

Las autoridades capitalinas reportan lluvias de intensidad fuerte en partes altas de la alcaldía Milpa Alta.

Además de aguaceros de intensidad débil a moderada en el resto de la CDMX

No se descarta que las lluvias continúen durante la noche en la Ciudad de México, las cuales pueden estar acompañadas de actividad eléctrica.

Alerta Amarilla por vientos fuertes en la CDMX

Además del pronóstico de lluvias fuertes para este lunes, se activó la Alerta Amarilla por intensificación de vientos con rachas fuertes para la tarde y noche del lunes 29 de junio de 2029 en las siguientes demarcaciones:

Azcapotzalco

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

¿Qué pronostico tiene Conagua sobre lluvias hoy en CDMX?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) considera que habrá además de chubascos, lluvias fuertes, posible granizo y viento con rachas de 30 a 50 km/h en la CDMX y zonas del Edomex.

Alcaldías donde activaron Alerta Amarilla

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Cuauhtémoc

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

¿Cuánto lloverá hoy?

Se esperan entre 15 y 29 mm de lluvias de las 17:00 a las 22:00 horas.

¿Qué hacer ante las lluvias de este lunes en CDMX?

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), se recomienda a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el agua de lluvia para regar las plantas.

Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas en el drenaje.

Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.

Además, apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 555658 1111 de Locatel, y al 555683 2222 de la SGIRPC.

El temor por las lluvias en la CDMX crece debido a las inundaciones registradas un día antes, porque según datos del Gobierno de Ciudad de México, el domingo 29 de junio de 2026 se rompió el récord histórico de volumen acumulado.

Sin embargo, cada estación pluviométrica tuvo un registro en particular, por lo que aquí te presentamos las que contaron con mayor captación:

Río Hondo - 50.25 milímetros

Estadio Azteca - 47.5 milímetros

Presa Madín - 45.25 milímetros

Reclusorio Sur - 44.75 milímetros

La Joya - 39 milímetros

Bosque de Tlalpan - 38 milímetros

100 Metros - 37.75 milímetros

San Pedro Mártir - 37.25 milímetros

Tan solo para las 20:00 horas de ese día, se atendió el 30% de los encharcamientos registrados en diversas alcaldías, siendo estas las siguientes zonas afectadas:

Calzada Ermita Iztapalapa y San Miguel

Unidad Habitacional Vicente Guerrero y San Lorenzo Xicoténcatl

Calzada de Tlalpan y Renato Leduc

Bosques de Tetlameya y Santa Úrsula Coapa

Lomas de Sotelo

La Nopalera

Guadalupe Insurgentes

Ampliación San Pedro Xalpa y Jardines del Pedregal

HVI